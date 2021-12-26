Евгений Пустовой: «Давайте без политических спектаклей, здраво, по-белорусски проведём референдум»

Новости Беларуси. В ближайшие дни проект новой Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прошло финальное совещание по проекту Основного закона. Перед тем как представить доработанный документ общественности, его еще раз тщательно обсудили на уровне рабочей группы и Конституционной комиссии. Тем не менее это еще не финальная версия. Окончательный вариант будет сформирован с учетом предложений белорусов. А дальше он отправится на всенародное голосование на референдуме. Документ получился основательный. И он точно далек от того, что нам предлагали беглые революционеры. Помните, как нас хотели лишить двух государственных языков, бесплатной медицины и образования, отвернуться от братьев-россиян и скорее бежать в НАТО? О таких разных направлениях ветра перемен Евгений Пустовой расскажет в рубрике «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

То, что в сердце, то и на языке, что в уме, то и на бумаге. И в сердце и в уме Конституция. Вернее, ее варианты. Куда уже большая демократия, чем засветить все светлые новеллы от Светы в эфире неприкрыто провластного СТВ? Это «Политика без галстуков и купюр». Садимся, смотрим, анализируем. Беглые, бегуны и всякие бегунки сначала смогли белорусам задурить голову обещаниями перамен, затем ересью неверагоднай жестокости и всегда своими тремя адсоткамі. Технологии, полит- и спецслужб. Как вы там пишете, ИМХО? Именно 3 % – ядро радикальных бчбшников, это если со зъехавшими считать. Сочувствующих, внушаемых, отвергнутых, подверженных мейнстриму твиттернутой тусовки и даже струсивших. Ладно, одураченные. Я их не считаю. Люди, хотя и не иуды, но уже каются в своих заблуждениях. Особенно когда эмоции утихают, а включается критическое мышление. По вариантам Конституции. От нашей вертикали и тех, кто горизонталью под иностранными инвесторами новой модели развития для Беларуси. Перамен требуют не наши сердца. Перемен требует наша реальность. Мы меняемся, растем, богатеем, забываем родовые муки белорусской независимости. Из лаптей пересели в кроссоверы и джипы. Не все – кто-то на фривеи. Но новый мир готов обуть нас снова в лапти. Такова суровая реальность. Поэтому, чтобы предостеречь от ошибок, нужно апгрейдить закон.

Евгений Пустовой:

И Президент давно об этом говорил. Я как журналист президентского пула постоянно слышал, где-то с 2018 года. И Конституцию пересматривали бы независимо, был бы или не был бы протестный мейнстрим. В общем, тут ваших идолов Лукашенко поразил. Так что, невероятные, не обольщайтесь. Давайте лучше о том, чем нас хотели обольстить. Моя коллега Людмила Гладкая прошерстила интернет и вывела не самые невероятные новеллы. Беглые забеременели сеном, а родили солому. Итак, признание белорусского языка единственным государственным. Все образование и армия на белорусском. И это был первый повод для люстрации силовиков, чтобы погоны надели на нацистов с погоней. Все самые ужасные фейки про насилие точно бы стали реальностью для ябатек. Впрочем, невероятные и сейчас этого не скрывают. Популизм, красивый популизм. Понятно, всякие учительки поддержали бы. А учителя белорусского языка вряд ли, потому что послушайте, как разговаривает наш народ. Насильно мил не будешь. Белорусская мова стала элитарной. Мовай натхнёнай паэзіяй, тэатральнай класікі. Вы те, кто топит за мову на нову, назоўнік ад лічэбніка зможыце адрозніць? А відэлец ад ложка? Вас хватает на три минуты общения по-белорусски. Я лично засекал. А затем вы просто убегали. Ну ладно, уходили ад размовы. Прямо там, в толпе.

Евгений Пустовой:

Вы диктуете всем, как разговаривать. Не разговаривать надо, а працаваць над узбагачэннем моўнай спадчыны. Напрыклад, гады два таму за пераклад Бібліі на беларускую мову калектыў аўтараў атрымаў прэмію «За духоўнае развіццё». И даже в приходах Белорусского экзархата Русской православной церкви чуваць сакавітую беларускую мову. Такога трапнага маўлення сярод бчб-медыя я не чуў. К тому же, Беларусь – это не только этнические белорусы. После войны Минск был в руинах и безлюдным. Спасибо скажите тем, кто ходил под такими же флагами, как вы, і пісаў загады па-беларуску, як лепей вынішчаць беларускі этнас. Светлана, вы вучыцелька белмовы. А сколько раз вы вспомнили мову на чужбине? Бо калі не спяваць аб Радзіме, дык навошта наогул спяваць? Тут не чаборам пахне, а здрадай. Здрадай першаму артыкулу свайго ж варыянту Канстытуцыі. Добра, перагортваем аркуш. В общем, ба-бах на те же грабли Позняка. После такого политического сотрясения мозга другие варианты еще хуже. А это очень интересно. Введение уголовной ответственности за непатриотические высказывания. Беглые, вас услышали. Что может быть самым непатриотичным высказыванием, чем вводить санкции против предприятий, на которых трудятся ябатьки, аполитичные белорусы и сторонники збеглых перамен? Нет, я не понял. За вас же мильёны. Тогда зачем вы призываете экономически душить эти мильёны? Света и Паша, вы напоминаете тех, кто жег своих же земляков во время войны.

Евгений Пустовой:

А теперь песня: «Разбуры муры турмы». Вы думали, это о Пищаловском замке? Нет, это о всем советском. Улицы, памятники. А вы их строили, разрушители? Понятно, надо зачистить генералов Победы, чтобы на их место поставить бюсты бесславных кушелей и островских. Запахло гарью Хатыни. А нет, это несет бандеровщиной. А есть еще море предприятий из советского прошлого, но они не такие ганебные. Их можно отмыть приватизацией. Это тоже из предложений для новой Беларуси. Только приватизация для кого эта? Для элиток, айтишничков и бізнэсоўцаў, чтобы, мол, поддержали. Или вообще для замежных кураторов? Только богаче от этой приватизации белорусы не стали бы. И дороги лучше бы не стали, и больше аппаратов ИВЛ в райбольницах бы не появилось. А вот при нынешней антиковидной власти даже в обычных палатах рядовой хирургии, всегда обделенной новым оборудованием Каменецкой райбольнице – просто Брест рядом – и то уже к каждой койке подведен кислород.

Евгений Пустовой:

А теперь оп-па, лопается вся их новая Беларусь, как эти шарики в студии или ваши протесты. Над кем смеялись? Над собой. А вот получили бы перевернутую страну, тогда бы плакали. Света и Ко предлагали платную медицину. Все, занавес и похоронный марш. Платную медицину предлагать в COVID, который сорвал все маски с этой убийственной медицины. В США с ее конституционнообразующей платной медициной грузовиками умерших вывозили. Лузеры так лузеры. Платную медицину, и это те, кто батьку за трактор и соточку критиковал. С таким отсутствием аналитики вам не то что за трактор садиться нельзя, нельзя даже топор в руки брать. Так что никакой профилактики COVID. Ходите в масках, хотя своим вариантом Конституции вы их с себя и сбросили. Первое – закрытие границ с Россией. Это вы, броварные бунтари из МЗКТ, без работы остались бы. Вот так бы и продолжали сидеть на лавочке и болтать ножками. Или IT с вашим уровнем критического мышления освоили бы. Поэтому точно в IT, только дворниками. Ну да, ваши тягачи под натовcкое вооружение вряд ли бы подошли, как и вся промышленность, пошли бы в утиль. Было уже такое – танковые заводы делали кастрюльки. И вновь позняковско-шушкевичская страна аборигенов, оголтелого национализма и ненависти к России. Страна дешевенькой рабочей силы и плантации для 51-го европейского Штата Америки с желанием вступить в НАТО.

Евгений Пустовой:

А еще самое главное. Кстати, язык белорусский можно было не учить, а русский надо было забыть, потому запрет на российские каналы. А в медийной поле только польские и литовские пропагандисты, в смысле их Telegram-каналы. Не только Telegram, но и ТВ. Все, Балто-Черноморский союз создан. Я думаю, вряд ли со столицей в Минске и Вильнюсе. История показала, что в Варшаве. И прэзідэнтка Света могла бы зыходзіць, як і абяцала. Ваш президент в Варшаве. Новая Беларусь – это старая Рэч Паспалітая. Комедия разыграна. Статьи из Статута ВКЛ включат в новую Конституцию? Сергей Мусиенко об изменениях в Основной закон страны – подробности далее. Евгений Пустовой:

А теперь инсайды. У беглых – параллельная реальность. Там же своя Конституционная комиссия работает. Кто им за это платит? Тот, кто платит, тот и заказывает музыку. В детстве я тоже любил поиграть в политика, но с возрастом это прошло. У них, похоже, нет. Так вот, появился еще один новый вариант. Со статьями, протухшими от запахов коктейлей Молотова и немного сладенькими нововведениями, самыми передовыми. Лебедько предлагает узаконить европейские тренды, чтобы наверняка, як у Еўропе, поскудствам будет посвящено аж четыре статьи.