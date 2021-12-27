В Беларуси стартовала кампания по вакцинации подростков от ковида. Что нужно знать перед прививкой?

Новости Беларуси. Сегодня, 27 декабря, в Беларуси стартует кампания по вакцинацию детей против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня, 27 декабря, в Беларуси стартует кампания по вакцинацию детей против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прививку можно будет сделать в возрасте от 12 до 17 лет с согласия родителей или законных представителей ребенка и при отсутствии противопоказаний. После перенесенной коронавирусной инфекции ввести препарат можно будет не ранее чем через полгода. Для проведения вакцинации Минздрав рекомендовал китайскую вакцину Verо Cell, которая применяется и для прививки беременных женщин.