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В Беларуси стартовала кампания по вакцинации подростков от ковида. Что нужно знать перед прививкой?

27 декабря 2021 06:27
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Новости Беларуси. Сегодня, 27 декабря, в Беларуси стартует кампания по вакцинацию детей против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Беларуси стартовала кампания по вакцинации подростков от ковида. Что нужно знать перед прививкой?-1

Прививку можно будет сделать в возрасте от 12 до 17 лет с согласия родителей или законных представителей ребенка и при отсутствии противопоказаний. После перенесенной коронавирусной инфекции ввести препарат можно будет не ранее чем через полгода. Для проведения вакцинации Минздрав рекомендовал китайскую вакцину Verо Cell, которая применяется и для прививки беременных женщин.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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