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Главы государств подведут итоги 2021 года в СНГ на саммите в Санкт-Петербурге

27 декабря 2021 06:25
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Новости Беларуси. Интеграционные процессы будут в центре внимания Президента на этой неделе. 28 декабря Александр Лукашенко направится с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Главы государств подведут итоги 2021 года в СНГ на саммите в Санкт-Петербурге-1

2021-й для объединения юбилейный – Содружеству 30 лет. Он проходил под председательством Беларуси. Ожидается, что главы государств подведут итоги года в Содружестве, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, также обсудят дальнейшее взаимодействие. А в среду, 29 декабря, в графике Александра Лукашенко запланирована встреча с Владимиром Путиным. Она станет уже шестой в 2021 году. Лидеры еще раз сверят позиции по актуальным вопросам белорусско-российской повестки.  

# СНГ # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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