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Александр Турчин о работе милиции Минской области: «Сегодня мы работаем как единое целое и решаем общие задачи»

27 января 2022 15:41
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Новости Беларуси. Особое внимание кибер- и наркопреступности. В рамках коллегии УВД Миноблисполкома подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Александр Турчин о работе милиции Минской области: «Сегодня мы работаем как единое целое и решаем общие задачи»-1

В мероприятии принял участие губернатор центрального региона Александр Турчин, руководство МВД и правоохранительных структур области. Было отмечено, что уменьшилось количество поступивших заявлений и сообщений от граждан и юридических лиц о преступлениях. Снизилось и число зарегистрированных уголовных дел. Были проанализированы тенденции правоохранительной сферы. Также обсудили планы по работе и профилактике преступлений.  

Александр Турчин о работе милиции Минской области: «Сегодня мы работаем как единое целое и решаем общие задачи»-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:   
Самое главное – это жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому, я уверен, что сегодня милиция Минской области с честью справится с поставленными задачами. А мы как органы местной власти будем и далее продолжать нашу помощь – это и укрепление материально-технической базы, строительство жилья. Поэтому я думаю, что сегодня мы работаем как единое целое и решаем общие задачи, стоящие как перед областью, так и в целом перед страной.  

# Милиция Беларуси # общество # Александр Турчин # Геннадий Казакевич # Фотофакт

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