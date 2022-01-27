Александр Турчин о работе милиции Минской области: «Сегодня мы работаем как единое целое и решаем общие задачи»

В мероприятии принял участие губернатор центрального региона Александр Турчин, руководство МВД и правоохранительных структур области. Было отмечено, что уменьшилось количество поступивших заявлений и сообщений от граждан и юридических лиц о преступлениях. Снизилось и число зарегистрированных уголовных дел. Были проанализированы тенденции правоохранительной сферы. Также обсудили планы по работе и профилактике преступлений.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Самое главное – это жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому, я уверен, что сегодня милиция Минской области с честью справится с поставленными задачами. А мы как органы местной власти будем и далее продолжать нашу помощь – это и укрепление материально-технической базы, строительство жилья. Поэтому я думаю, что сегодня мы работаем как единое целое и решаем общие задачи, стоящие как перед областью, так и в целом перед страной.