«Отрадно, что каждый милиционер понимает». Казакевич рассказал, какие задачи стоят пред силовиками в 2022 году

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

Задачи на 2022 год, как в части чисто милицейских функций, так и в части противодействия протестным проявлениям в преддверии и республиканского референдума, и других не менее значимых общественно-политических событий, которые нам предстоят. Отрадно, что каждый милиционер милиции Минской области понимает поставленные задачи и в коллективе способен их решать.