«Отрадно, что каждый милиционер понимает». Казакевич рассказал, какие задачи стоят пред силовиками в 2022 году

Новости Беларуси. Особое внимание кибер- и наркопреступности. В рамках коллегии УВД Миноблисполкома подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Александр Турчин о работе милиции Минской области: «Сегодня мы работаем как единое целое и решаем общие задачи» – читайте здесь.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:
Задачи на 2022 год, как в части чисто милицейских функций, так и в части противодействия протестным проявлениям в преддверии и республиканского референдума, и других не менее значимых общественно-политических событий, которые нам предстоят. Отрадно, что каждый милиционер милиции Минской области понимает поставленные задачи и в коллективе способен их решать.
Отличившимся сотрудникам внутренних дел вручили награды Миноблисполкома, МВД и других ведомств. Среди лучших в своих категориях Несвижский и Вилейский РОВД. Также были отмечены отделы уголовного розыска Солигорского РОВД и Отдел охраны правопорядка и профилактики Узденского РОВД.