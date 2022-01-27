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«Отрадно, что каждый милиционер понимает». Казакевич рассказал, какие задачи стоят пред силовиками в 2022 году

27 января 2022 15:21
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Новости Беларуси. Особое внимание кибер- и наркопреступности. В рамках коллегии УВД Миноблисполкома подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Александр Турчин о работе милиции Минской области: «Сегодня мы работаем как единое целое и решаем общие задачи»читайте здесь

«Отрадно, что каждый милиционер понимает». Казакевич рассказал, какие задачи стоят пред силовиками в 2022 году-1

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:   
Задачи на 2022 год, как в части чисто милицейских функций, так и в части противодействия протестным проявлениям в преддверии и республиканского референдума, и других не менее значимых общественно-политических событий, которые нам предстоят. Отрадно, что каждый милиционер милиции Минской области понимает поставленные задачи и в коллективе способен их решать.  

«Отрадно, что каждый милиционер понимает». Казакевич рассказал, какие задачи стоят пред силовиками в 2022 году-4

Отличившимся сотрудникам внутренних дел вручили награды Миноблисполкома, МВД и других ведомств. Среди лучших в своих категориях Несвижский и Вилейский РОВД. Также были отмечены отделы уголовного розыска Солигорского РОВД и Отдел охраны правопорядка и профилактики Узденского РОВД.  

# Милиция Беларуси # общество # Александр Турчин # Геннадий Казакевич # Фотофакт

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