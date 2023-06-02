Гендиректор СТВ: мы двигаемся в цифровые среды, сейчас молодое поколение более мобильное

Новости Беларуси. Новые реалии ставят перед медиасферой новые задачи, от решения которых будет зависеть наше будущее – об этом заявил министр информации Беларуси в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходит Форум медийного сообщества.

Как заставить правдивый контент работать в интернете и противостоять фейкам, медиахолдинг как современный подход к развитию региональных СМИ – профессиональный диалог затрагивает самые актуальные вопросы. Новая реальность диктует правила игры для СМИ – социальные сети трансформировали в практические инструменты воздействия на аудиторию. Сегодня люди стали их использовать на 30 % больше по сравнению с традиционным телевидением. При этом в новых медиа зрители выбирают контент, который создают телекомпании.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Двигаемся в цифровые среды – более молодое поколение, более мобильное поколение. Если идет вопрос об оперативной информации, то это, понятно, Telegram. Если говорить о социальных сетях для более возрастных – это «Одноклассники» и «ВКонтакте». То есть мы понимаем, где и кто есть из нашей аудитории и мы для них подаем ту или иную информацию в том виде, в котором им удобно просматривать. Мы уже нащупали все эти моменты, мы активно в этом плане работаем. Наша интернет-дирекция очень активно сейчас развивается.