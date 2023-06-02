Лукашенко подписал распоряжение «О повышении эффективности работы системы здравоохранения». Что изменится?
Новости Беларуси. Распоряжение «О повышении эффективности работы системы здравоохранения» подписал Президент сегодня, 2 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В его основе озвученные главой государства поручения на майском совещании во Дворце Независимости, где говорили о наведении порядка в учреждениях здравоохранения всех уровней. Александр Лукашенко тогда особое внимание уделил созданию условий для оказания качественной медицинской помощи населению, в том числе сельскому. Теперь алгоритм к действию есть не только непосредственно у ответственных за систему здравоохранения.
Например, принятый сегодня документ возложил ответственность за то, в каком состоянии находятся больницы, ФАПы, поликлиники, на председателей местных исполкомов. Минздраву нужно пересмотреть правила диспансеризации населения, чтобы попадающие в лист ожидания пациенты как можно быстрее получили качественную помощь.
Предусмотрены шаги по решению проблемы нехватки медиков. Кроме того, людей в белых халатах ждут изменения в начислении зарплаты: в ней увеличится доля должностного оклада. Распоряжение продлевает полномочия сформированной Президентом рабочей группы, которая продолжит проверку системы здравоохранения и мониторинг решения выявленных ранее проблем.