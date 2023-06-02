Лукашенко подписал распоряжение «О повышении эффективности работы системы здравоохранения». Что изменится?

Новости Беларуси. Распоряжение «О повышении эффективности работы системы здравоохранения» подписал Президент сегодня, 2 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его основе озвученные главой государства поручения на майском совещании во Дворце Независимости, где говорили о наведении порядка в учреждениях здравоохранения всех уровней. Александр Лукашенко тогда особое внимание уделил созданию условий для оказания качественной медицинской помощи населению, в том числе сельскому. Теперь алгоритм к действию есть не только непосредственно у ответственных за систему здравоохранения.