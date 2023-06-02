В 2023 году в Минской области построят 62 новые станции обезжелезивания

Новости Беларуси. За два года в Минской области ввели в эксплуатацию почти 100 станций обезжелезивания. Больше всего в Минском районе. В 2023-м планируют построить еще 62 очистные станции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецком районе вводят два таких объекта. Они появятся в агрогородке Синявка и деревне Красная Звезда. А в следующем году введут еще две станции обезжелезивания в поселке Рассвет и деревне Нарешевичи. Новые очистные станции будут работать круглосуточно. Они позволят обеспечить потребителей качественной питьевой водой и повысить уровень оказания коммунальных услуг.

Сергей Шейко, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:

Начиная с 2019 года построено 9 станций обезжелезивания воды. Все они блочно-модульного типа. В настоящее время находится в разработке проектно-сметная документация на следующий год. Это также будут два населенных пункта. И в целом у нас до конца программы осталось четыре станции обезжелезивания.