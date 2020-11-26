Макей о транспортном сообщении между Беларусью и Россией: нам удалось договориться об активизации авиасообщения

Новости Беларуси. Беларусь и Россия нуждаются в усилении отношений, однако ни о какой перезагрузке речи не идет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 26 ноября на встрече с главой российской дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Лавров прилетел в Минск для участия в совместной коллегии внешнеполитических ведомств. Важнейшие темы и союзной, и международной повестки дня обсудили во Дворце Независимости.