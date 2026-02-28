Ближний Восток оказался на пороге полномасштабной войны. Израиль начал массированную атаку на Иран. Израильские военные предприняли попытку ликвидировать президента Ирана Масуда Пезешкиана. Сообщается о пострадавших гражданских лицах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Тегеране и близлежащих провинциях гремят взрывы, а над правительственными кварталами поднимаются столбы дыма. Сообщается, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи экстренно эвакуирован в секретный бункер.

Поражено уже более 30 объектов, включая резиденцию президента, аэропорт и штаб-квартиру разведки Корпуса стражей исламской революции. Воздушное пространство обеих стран, а также Ирака полностью закрыто. В иранской столице паника, люди пытаются покинуть центр города. Сообщается об отключении мобильной связи и перебоях с интернетом.