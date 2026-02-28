Израиль начал массированную атаку на Иран
Ближний Восток оказался на пороге полномасштабной войны. Израиль начал массированную атаку на Иран. Израильские военные предприняли попытку ликвидировать президента Ирана Масуда Пезешкиана. Сообщается о пострадавших гражданских лицах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в Тегеране и близлежащих провинциях гремят взрывы, а над правительственными кварталами поднимаются столбы дыма. Сообщается, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи экстренно эвакуирован в секретный бункер.
Поражено уже более 30 объектов, включая резиденцию президента, аэропорт и штаб-квартиру разведки Корпуса стражей исламской революции. Воздушное пространство обеих стран, а также Ирака полностью закрыто. В иранской столице паника, люди пытаются покинуть центр города. Сообщается об отключении мобильной связи и перебоях с интернетом.
По данным СМИ, американская армия также включилась в операцию и наносит удары по целям. Однако пока центральное командование ВВС США отказалось комментировать эту информацию. Представители Минобороны Израиля заявляют, что операция готовилась месяцами.
Камнем преткновения стала ядерная программа Тегерана. Соединенные Штаты путем дипломатии пытались навязать Ирану обогащение урана на своих условиях, заявляя, что Исламская Республика якобы готовит ядерную бомбу. На этом фоне США планомерно стягивали к границам Ирана мощную военную армаду еще с января.