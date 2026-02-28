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Лукашенко посещает МТК в Логойском районе

28 февраля 2026 07:31
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Президент 28 февраля работает в Логойском районе, где посещает сельхозпредприятие «Нестановичи-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрная тема – на постоянном личном контроле Александра Лукашенко. Особое внимание – ситуации с падежом скота. За подобные упущения спрос с ответственных, жесткий и принципиальный.

Президенту доложат о строительстве современного профилактория для телят. Такой подход позволяет обеспечить надлежащий уход за молодняком и снизить потери. В случае положительного результата опыт планируется распространить по всей стране. Это конкретный шаг к сохранению поголовья и повышению эффективности животноводства. 

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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