В белорусской армии проходят контрольные занятия

Белорусские военные оттачивают мастерство владения специальной техникой и оружием. Около месяца в подразделениях проходили полевые выходы. Их организовали в рамках контрольных занятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальным этапом для военнослужащих 51-й гвардейской артиллерийской бригады стало выполнение боевых стрельб. На Осиповичском полигоне прошли контрольные занятия по специальной подготовке с подразделениями реактивных систем залпового огня «Ураган».

Максим Зубков, начальник штаба артиллерийской бригады:

Личный состав выполняет все задачи и нормативы с перекрытием временных интервалов, с активным отражением и борьбой с беспилотными летательными аппаратами, отражением нападения сил специальных операций. Большой акцент уделяется проведению мероприятий по занятию и оставлению стартовых позиций.

Военнослужащие поразили мишени на дальности до 10 километров, корректируя огонь при помощи беспилотников.