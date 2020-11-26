Сергей Лавров: у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость

Новости Беларуси. Белорусско-российским взаимоотношениям нужно усиление, и мы к этому готовы. Причем важно помнить, что и Беларусь, и Россия живут в своих «раздельных домах». Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – Сергею Лаврову: очень много разговоров о том, как будут развиваться белорусско-российские отношения

Сергей Лавров подтвердил сходство позиций Минска и Москвы в желании укрепить отношения. Кроме того, Россия поддерживает реализацию инициатив, которые Александр Лукашенко озвучил на встрече с Владимиром Путиным в Сочи. Глава внешнеполитического ведомства заявил также, что на встрече обсуждали взаимоотношения Беларуси и стран Запада, которые в последнее время стали явно напряженными.