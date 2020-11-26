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Сергей Лавров: у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость

26 ноября 2020 13:26
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Новости Беларуси. Белорусско-российским взаимоотношениям нужно усиление, и мы к этому готовы. Причем важно помнить, что и Беларусь, и Россия живут в своих «раздельных домах». Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – Сергею Лаврову: очень много разговоров о том, как будут развиваться белорусско-российские отношения

Сергей Лавров подтвердил сходство позиций Минска и Москвы в желании укрепить отношения. Кроме того, Россия поддерживает реализацию инициатив, которые Александр Лукашенко озвучил на встрече с Владимиром Путиным в Сочи. Глава внешнеполитического ведомства заявил также, что на встрече обсуждали взаимоотношения Беларуси и стран Запада, которые в последнее время стали явно напряженными.  

Сергей Лавров: у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают.

Принимаются документы о продвижении демократии. Такой уже есть по России, сейчас внесли такой же документ в Конгрессе США по Республике Беларусь. Поэтому мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и наших правительств.  

Сергей Лавров: у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость-4

Взаимодействие в рамках международных организаций и действий в области внешней политики Союзного государства 26 ноября обсудили в рамках совместного заседания МИД Беларуси и России.  

# Международная политика # Сергей Лавров # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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