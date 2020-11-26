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Сергей Лавров: нас беспокоит линия западников на установление контроля над международными организациями

26 ноября 2020 14:29
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Новости Беларуси. Главы МИД Беларуси и России договорились о дальнейшей взаимной поддержке инициатив на международных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Лавров: нас беспокоит линия западников на установление контроля над международными организациями-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:   
Мы с сожалением констатировали, что наши западные коллеги во главе с Соединенными Штатами продолжают настойчиво продвигать исключительно свои интересы – узко, эгоистично, явно в стремлении сохранить гегемонию на мировой арене, используя так называемую концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые впрямую противопоставляют универсальным общепризнанным нормам международного права, включая устав ООН.

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Нас беспокоит линия западников на установление контроля над международными организациями, вплоть до приватизации их секретариатов. А когда это не получается, то коллективную работу в универсальных форматах пытаются подменить такими келейными междусобойчиками, где все те, кто соглашается с западной линией, принимают решения, которые затем выдаются за многосторонние и обязательные к исполнению. Жить по таким правилам нас едва ли можно заставить, подавляющее большинство стран мира твердо привержено старому проверенному принципу. Имею в виду уважение международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций.  

Сергей Лавров: нас беспокоит линия западников на установление контроля над международными организациями-4

Подводя итоги встречи, министры ответили на вопросы журналистов. Сергей Лавров опроверг слухи о контактах Москвы с представителями белорусской оппозиции, а также отметил, что конституционная реформа в Беларуси будет способствовать стабилизации обстановки. Прокомментировали главы МИД и присоединение Украины к антибелорусским санкциям, расценив это как попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны.  

# Международная политика # Сергей Лавров # Владимир Макей # Фотофакт

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