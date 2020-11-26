Сергей Лавров: нас беспокоит линия западников на установление контроля над международными организациями

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Мы с сожалением констатировали, что наши западные коллеги во главе с Соединенными Штатами продолжают настойчиво продвигать исключительно свои интересы – узко, эгоистично, явно в стремлении сохранить гегемонию на мировой арене, используя так называемую концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые впрямую противопоставляют универсальным общепризнанным нормам международного права, включая устав ООН.

Владимир Макей: с удовлетворением отмечаю оказываемую Россией поддержку в послевыборный период нашей стране

Нас беспокоит линия западников на установление контроля над международными организациями, вплоть до приватизации их секретариатов. А когда это не получается, то коллективную работу в универсальных форматах пытаются подменить такими келейными междусобойчиками, где все те, кто соглашается с западной линией, принимают решения, которые затем выдаются за многосторонние и обязательные к исполнению. Жить по таким правилам нас едва ли можно заставить, подавляющее большинство стран мира твердо привержено старому проверенному принципу. Имею в виду уважение международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций.