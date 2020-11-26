«Масштабная закупка проведена Минздравом». Что такое реанимационный монитор и зачем он нужен?

Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как в нашей стране обстоит дело с оборудованием, которое спасает человеческие жизни, и над какими разработками трудятся сейчас ученые-медики? Когда трудно дышать – репортаж Вероники Кудринецкой. Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?

Второе дыхание. Он будто сканирует легкие: видит, где есть поражения, и сам выбирает режим вентиляции. Через месяц отечественные аппараты ИВЛ появятся в больницах – после того, как пройдут государственную экспертизу.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Еще одна важная разработка компании – вот такие системы мониторинга, которые предназначены для непрерывного наблюдения за пациентами во время лечения, операций и реанимационных действий. До нового года 100 таких аппаратов будут отгружены в больницы по всей Беларуси. Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватка кислорода, это глупость