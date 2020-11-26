«Масштабная закупка проведена Минздравом». Что такое реанимационный монитор и зачем он нужен?
Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как в нашей стране обстоит дело с оборудованием, которое спасает человеческие жизни, и над какими разработками трудятся сейчас ученые-медики?
Когда трудно дышать – репортаж Вероники Кудринецкой.
Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?
Второе дыхание. Он будто сканирует легкие: видит, где есть поражения, и сам выбирает режим вентиляции. Через месяц отечественные аппараты ИВЛ появятся в больницах – после того, как пройдут государственную экспертизу.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Еще одна важная разработка компании – вот такие системы мониторинга, которые предназначены для непрерывного наблюдения за пациентами во время лечения, операций и реанимационных действий. До нового года 100 таких аппаратов будут отгружены в больницы по всей Беларуси.
Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватка кислорода, это глупость
Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:
Масштабная закупка была проведена Минздравом, наркозно-дыхательные аппараты будут поставляться немецкие, будут комплектоваться нашими мониторами белорусского производства. На сегодня монитор реанимационный имеет регистрационное удостоверение. Полностью производится на нашем предприятии и отгружается в лечебные учреждения.