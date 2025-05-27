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Новости по тегу #Виктор Русецкий

Экспонаты с уникальной судьбой – в музее истории ВОВ продолжается выставочный проект «Раритеты Музея»
27 мая 2025 19:16

Экспонаты с уникальной судьбой – в музее истории ВОВ продолжается выставочный проект «Раритеты Музея»

Как появился знаменитый фронтовой треугольник? Рассказываем историю
02 апреля 2025 16:20

Как появился знаменитый фронтовой треугольник? Рассказываем историю

Люди верили, что конфликт скоро разрешится. Как проходили первые дни минчан после начала войны?
22 июня 2022 11:55

Люди верили, что конфликт скоро разрешится. Как проходили первые дни минчан после начала войны?