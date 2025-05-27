Новости по тегу #Виктор Русецкий

Выставка раритетных экспонатов из коллекции музея стала уже пятой. Ранее посетителям демонстрировали Звезду Героя Советского Союза, самодельное партизанское оружие, уникальные документы и личные вещи героев.
С возрастающей потребностью в письмах, а также в условиях военного времени в стране столкнулись с нехваткой конвертов. Тогда в условиях дефицита бумаги и появился знаменитый фронтовой треугольник.
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