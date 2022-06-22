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Международная выставка индустрии безопасности открылась в Минске. Она проводится впервые

22 июня 2022 11:12
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От специальных технических средств правоохранителей до инструментов антитеррористической защиты. В Минске 22 июня начала работу Международная выставка индустрии безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она проводится впервые.

Зась: внимание многих стран приковано к ситуации в Украине. Другие реальные угрозы безопасности никуда не делись – читать далее.

Международная выставка индустрии безопасности открылась в Минске. Она проводится впервые-1

На одной площадке представлено более сотни предприятий и их самые современные разработки. Это весомый ответ актуальным вызовам и угрозам. Граница должна быть на замке на земле и в воздухе. В нынешней ситуации вопросы международной безопасности требуют объединения усилий всего мирового сообщества.

Международная выставка индустрии безопасности открылась в Минске. Она проводится впервые-4

Урматбек Шамырканов, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана:
Сегодняшние вызовы, угрозы безопасности, то есть терроризм – обеспечение комплексной безопасности актуально сегодня. Мы должны сплотиться, объединиться и защититься комплексно. Все страны, которые входят в ЕАЭС, в рамках ОДКБ, ШОС, должны объединиться, быть готовыми к любым угрозам.

Международная выставка индустрии безопасности открылась в Минске. Она проводится впервые-7

Программа выставки рассчитана на четыре дня. Помимо экспозиции запланировано проведение научных конференций и круглых столов. Этот форум должен придать дополнительный импульс в развитии оборонного комплекса страны.

# ОДКБ # общество # Урматбек Шамырканов # Фотофакт

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