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Бытовая техника, инструменты и парфюм. Топ самых популярных подарков на 23 февраля

23 февраля 2023 19:25
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23 февраля самый мужественный праздник в году – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Искренне поздравляем всех мужчин и желаем крепкого здоровья, а самое главное, мирного неба над головой. О тех, кто посвятил себя служению Родине, актуальности праздника и насколько он изменился спустя годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Бытовая техника, инструменты и парфюм. Топ самых популярных подарков на 23 февраля-1

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У меня, на самом деле, есть статистика самых классных подарков на 23 февраля. Согласно опросу, 41 % мужчин хотели бы получить на День защитников Отечества деньги.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вот так, а не крем для обуви.

Ольга Шерснева:
Второй по популярности подарок – это бытовая техника и инструменты. Их желают 29 % респондентов. Телефоны, плееры, планшеты и другие гаджеты ждет четверть опрошенных, а 5 % хотели бы получить от милых дам парфюмерию. Александр, что скажете по поводу топа подарков?

Бытовая техника, инструменты и парфюм. Топ самых популярных подарков на 23 февраля-4

Александр Воронько, старший следователь по особо важным делам главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь:
Я бы не отказался ни от одного из этих подарков, естественно.

Алеся Лакина:
Кому-то дарили вообще такие ценные прямо подарки?

Александр Воронько:
Нет. На самом деле, я скажу, что здесь стоимостное выражение подарка не имеет значение.

Ольга Шерснева:
Вы лукавите.

Бытовая техника, инструменты и парфюм. Топ самых популярных подарков на 23 февраля-7

Александр Воронько:
Для мужчины главное – знак внимания, наверное, как и для женщины. В первую очередь тот человек, который хочет сделать приятно, найдет нужный подарок, независимо от его цены. Второе – как его преподнести. Это тоже немаловажно.

Алеся Лакина:
Может, у кого-то есть какой-то подарок, который больше всего запомнился, врезался в память?

Ольга Шерснева:
Всем дарили пену для бритья и носки. На самом деле, мне кажется, подарок на 23 февраля – это такой вклад в твой будущий подарок на 8 марта, поэтому скупиться в этом плане нельзя.

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# Подарки # общество # Ольга Шерснёва # Алеся Лакина # Александр Воронько # Фотофакт

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