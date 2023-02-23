Бытовая техника, инструменты и парфюм. Топ самых популярных подарков на 23 февраля

23 февраля самый мужественный праздник в году – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Искренне поздравляем всех мужчин и желаем крепкого здоровья, а самое главное, мирного неба над головой. О тех, кто посвятил себя служению Родине, актуальности праздника и насколько он изменился спустя годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У меня, на самом деле, есть статистика самых классных подарков на 23 февраля. Согласно опросу, 41 % мужчин хотели бы получить на День защитников Отечества деньги. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вот так, а не крем для обуви. Ольга Шерснева:

Второй по популярности подарок – это бытовая техника и инструменты. Их желают 29 % респондентов. Телефоны, плееры, планшеты и другие гаджеты ждет четверть опрошенных, а 5 % хотели бы получить от милых дам парфюмерию. Александр, что скажете по поводу топа подарков?

Александр Воронько, старший следователь по особо важным делам главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь:

Я бы не отказался ни от одного из этих подарков, естественно. Алеся Лакина:

Кому-то дарили вообще такие ценные прямо подарки? Александр Воронько:

Нет. На самом деле, я скажу, что здесь стоимостное выражение подарка не имеет значение. Ольга Шерснева:

Вы лукавите.