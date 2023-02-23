«Стать блогером, стримером». Хотят ли современные подростки служить в милиции?

23 февраля самый мужественный праздник в году – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Искренне поздравляем всех мужчин и желаем крепкого здоровья, а самое главное, мирного неба над головой. О тех, кто посвятил себя служению Родине, актуальности праздника и насколько он изменился спустя годы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Вадим Белисов, заместитель начальника факультета милиции по идеологической работе Могилевского института МВД Республики Беларусь, подполковник милиции:

Да.

Алеся Лакина:

Ведь современные дети кем хотят стать? Не милиционером, они хотят стать блогером, стримером.

Вадим Белисов:

Разные дети. Я просто немножко издалека зайду, отвечая на ваш вопрос. В моей семье было следующим образом: меня не называли никогда по имени. Моя бабушка говорила так: «Милиционер, иди, садись, кашу ешь». Я ходил, такой у меня рост, наверное, был маленький. Все в семье, включая меня, уже знали, где я буду учиться, кем буду. Так же мой сын, ему 17 лет. Точно так же я его называл милиционером как бы уже заранее. Иногда проводишь профориентационную работу в средних школах. И очень странно возникает, когда приходишь к школьникам и спрашиваешь: «Куда вы, ребята, хотите поступать?» Они говорят: «Мы не знаем». То есть уже фактически документы надо подавать, а они еще так раздумывают. В моей семье это все было определено. Надеюсь, у сына пойдут такие же дальше традиции, будем их продолжать.

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