Ежедневно выполняют сложную работу. Поздравляют ли женщин в погонах коллеги-мужчины с 23 февраля?

23 февраля самый мужественный праздник в году – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Искренне поздравляем всех мужчин и желаем крепкого здоровья, а самое главное, мирного неба над головой. О тех, кто посвятил себя служению Родине, актуальности праздника и насколько он изменился спустя годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У вас в ведомстве есть девушки? Как вы их поздравляете, если поздравляете?

Александр Воронько, старший следователь по особо важным делам главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь:

Да, у нас есть в ведомстве девушки. Хочу сказать, что девушка, женщина в погонах несет, наверное, двойную ответственность. Потому что она прекрасное украшение коллектива, семьи, дома, очага и в то же время должна выполнять ту сложную работу, которую наряду с нами выполняют ежедневно. Не сложилось традиции поздравлять их в этот день с 23 февраля, но мы наверстаем это 8 марта всегда. Ольга Шерснева:

То есть вы не делаете поблажки, наравне с вами прямо работают, пашут? Александр Воронько:

Девушки в погонах – это такие же следователи, как и мужчины в погонах.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Почему вы их тогда не поздравляете? Александр Воронько:

Мы одеяло на себя не тянем в этот праздник. Алеся Лакина:

Они же слабый женский пол. Александр Воронько:

Они нас поздравляют, мы поздравляем их 8 марта. Алеся Лакина:

Женщин надо баловать, Александр. Вадим, вы как относитесь к женщинам в погонах?