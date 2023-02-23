Ежедневно выполняют сложную работу. Поздравляют ли женщин в погонах коллеги-мужчины с 23 февраля?
23 февраля самый мужественный праздник в году – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Искренне поздравляем всех мужчин и желаем крепкого здоровья, а самое главное, мирного неба над головой. О тех, кто посвятил себя служению Родине, актуальности праздника и насколько он изменился спустя годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У вас в ведомстве есть девушки? Как вы их поздравляете, если поздравляете?
Александр Воронько, старший следователь по особо важным делам главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь:
Да, у нас есть в ведомстве девушки. Хочу сказать, что девушка, женщина в погонах несет, наверное, двойную ответственность. Потому что она прекрасное украшение коллектива, семьи, дома, очага и в то же время должна выполнять ту сложную работу, которую наряду с нами выполняют ежедневно. Не сложилось традиции поздравлять их в этот день с 23 февраля, но мы наверстаем это 8 марта всегда.
Ольга Шерснева:
То есть вы не делаете поблажки, наравне с вами прямо работают, пашут?
Александр Воронько:
Девушки в погонах – это такие же следователи, как и мужчины в погонах.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему вы их тогда не поздравляете?
Александр Воронько:
Мы одеяло на себя не тянем в этот праздник.
Алеся Лакина:
Они же слабый женский пол.
Александр Воронько:
Они нас поздравляют, мы поздравляем их 8 марта.
Алеся Лакина:
Женщин надо баловать, Александр. Вадим, вы как относитесь к женщинам в погонах?
Вадим Белисов, заместитель начальника факультета милиции по идеологической работе Могилевского института МВД Республики Беларусь, подполковник милиции:
Положительно отношусь. У нас наборы ежегодно – 20 девушек мы набираем, курсантов.
Алеся Лакина:
Девочки охотно идут?
Вадим Белисов:
Да.
Ольга Шерснева:
На какие специальности они идут чаще всего, мне интересно?
Вадим Белисов:
Специальность – милиция общественной безопасности, работают инспекторами ИДН, в паспортном столе, участковыми инспекторами милиции.
Алеся Лакина:
Вы поздравляете женщин?
Вадим Белисов:
Конечно, мы поздравляем.
Алеся Лакина:
С 23 февраля?
Вадим Белисов:
Поздравляем, конечно.
Алеся Лакина:
Видите, мужчины поздравляют, там мне больше нравится.
Вадим Белисов:
Поступайте в могилевский институт.
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