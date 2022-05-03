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«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах?

03 мая 2022 09:52
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Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах? -1

Илона Волынец, СТВ:  
Героиня нашего следующего сюжета уверена, что каждая из нас может отдалить биологическую катастрофу, уж слишком натоптали люди на планете.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Как уменьшить свой экослед на примере еще одной минчанки, расскажет наш корреспондент Полина Королева.  

«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах? -4

Полина Королева, корреспондент:  
Правила обращения с мусором. В Японии во главе бытового этикета стоит сортировка отходов. Оно и понятно, складировать мусор в маленькой по размерам стране попросту негде, да и штраф в 80 тысяч долларов или тюремное заключение до пяти лет способствуют сортировке пластика, бумаги и прочего. Но какие отношения складываются с отходами у минчан, как долго по весне мы будем находить не подснежники, а следы собачников?  

«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах? -7

Это Бади, из его следов – только шерсть в период линьки и пожеванная трава. Мусор за питомцем убирает хозяйка. Это, как считает Екатерина, не столько негласное правило их двора, сколько осознанность каждого собачника. К слову, Бади не только не мусорит, то даже помогает со сбором отходов.  

«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах? -10

Екатерина Титова:  
Бади полтора года, это французский бульдог. Он нам тоже помогает сортировать мусор, потому что он первый, кто стоит за крышечками от бутылок. Он ее найдет где угодно: на улице, вытащит с мусорки, открутит из бутылки, которая торчит из мусорки. Сначала он их немножко пакоцает, а потом мы их сдаем на переработку.  

«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах? -13

Заниматься раздельным сбором мусора Екатерина начала в студенческие годы. Нужно было придумать проект, выбор девушки пал на экологию и помощь планете. Среди предложений – открыть больше пунктов для сдачи стекла, пластика и других видов отходов, но до сих пор недостаток таких специализированных мест – главный камень преткновения популяризации раздельного сбора мусора.  

«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах? -16

Екатерина Титова:  
Люди, у которых нет автомобиля, не будут складировать мусор месяцами в своих квартирах или на балконах, мыть его, сушить, а потом везти куда-то на автобусе, на такси через весь город, чтобы за это ничего не получить. Я думаю, что как раз именно этого и не хватает. Я знаю людей, у которых было желание, но оно отпало после того, как они увидели, что мусор весь складируется в одну машину по вывозу мусора и везется на одну свалку, и никто его там не сортирует.  

«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах? -19

Если беда спальных районов крутится вокруг общего контейнера для всех отходов, плачевнее дело обстоит со сбором мусора в частном секторе. Неподалеку от Екатерины есть один.  

«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах? -22

Екатерина Титова:  
В частном секторе намного сложнее, потому что мусор оттуда люди просто собирают и выставляют себе за забор. Машина раз в какое-то количество дней, может быть, раз в неделю, раз в три или четыре дня приезжает и забирает мусор у них со двора. Мусор разносят птицы, собаки.  

«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах? -25

К сожалению, студенческий проект Екатерины не шагнул за пределы университетских стен, потому она делает то, что может сама, в том числе участвует в акциях по очистке лесополосы, а во время тихой охоты выносит из леса не грибы, а ведра с мусором. Кто знает, может, сортировка отходов, если не предотвратит, то по крайней мере отдалит биологическую катастрофу.  

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# Экология # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Полина Королева # Екатерина Титова # Фотофакт

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