«Нужно опираться на освещённость пространства». Как выбрать растение домой или в офис?

Выбор комнатных растений – дело ответственное. Прежде чем подобрать цветы для дома, нужно проанализировать, подходят ли условия для их полноценного развития. Как учесть все мелочи при выборе молчаливого друга? Пробуем разобраться.

Татьяна Вилитнюк, флорист цветочного салона:

Во-первых, пунктов несколько, нам нужно опираться на освещенность нашего пространства. Цветы мы выбираем не только в дом, мы выбираем и офисный вариант. Для этого учитывается, конечно, освещение. При выборе комнатного растения следует обращать внимание не только на освещение помещения, но и на температуру и влажность воздуха.

Татьяна Вилитнюк:

Второй параметр – это климат в вашем помещении. Климат бывает влажный, сухой, есть растения, которые выдерживают сухой климат, есть те, которые требуют повышенную влажность. Есть любители двигать мебель, цветы таких моментов не любят в своей жизни, в отличие от людей. Они любят находиться на одном месте. Тщательно изучить инструкцию по уходу, подготовить необходимый инвентарь, позаботиться о безопасной перевозке – все это очень важно. Кроме этого, при выборе следует обратить внимание на состояние самого растения.

Полина Холодная, управляющая цветочным салоном:

При выборе комнатного растения нужно обязательно обращать внимание, чтобы у него была чистая листва, не было никаких коричневых листьев, излишней сухости, чтобы у него были ровные стебли. Нужно обязательно спрашивать у специалиста, когда вы выбираете растение, куда вы хотите его поставить. Не менее важно выбрать подходящее место для вашего нового друга и учесть его особенности.

Полина Холодная:

Если это офисное растение, то оно должно быть наиболее устойчиво к отсутствию полива, чтобы вы могли спокойно уйти на выходные. То есть это не может быть бонсай какой-то, очень сложные растения никогда не стоит ставить в офисе, для офиса подойдут простые растения. Фикусы (несложные в уходе), замиокулькасы, шефлеры, можно большие деревья фикусов. Для любого из помещений всегда найдется правильное комнатное растение. Немного любопытства или пару советов от профессионала – и все получится.