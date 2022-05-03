«Эти продукты не содержат вредных веществ». Чем нужно пользоваться, чтобы спасти экологию и своё здоровье?

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Мне кажется, самое время перейти к реквизиту с пометкой «Эко», который у тебя все красуется на столе. Я хочу смотреть ближе. Екатерина, наверное, расскажем, чем пользуетесь в обиходе. Илона Волынец, СТВ:

Подходите, будем смотреть.

Екатерина Миранович, нутрициолог, экоактивистка:

Эти продукты не содержат вредных веществ, бисфенола, который содержит пластик. Допустим, когда я работала и не была в декрете, я носила еду и подогревала в стеклянном контейнере с крышечкой из бамбука. Единственный минус – тяжесть. Зато отбиваться, если что, хорошо.

Екатерина Миранович:

При нагревании, даже если в микроволновке греете где-то на работе, прием пищи не содержит вредного бисфенола, который накапливается, к сожалению, в организме и может негативно влиять на здоровье любого человека. Пергаментная бумага идеально подходит для выпечки. Курицу запечь, мясо, картошечку – пожалуйста.