«Эти продукты не содержат вредных веществ». Чем нужно пользоваться, чтобы спасти экологию и своё здоровье?

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Мне кажется, самое время перейти к реквизиту с пометкой «Эко», который у тебя все красуется на столе. Я хочу смотреть ближе. Екатерина, наверное, расскажем, чем пользуетесь в обиходе.
Илона Волынец, СТВ:
Подходите, будем смотреть.
Екатерина Миранович, нутрициолог, экоактивистка:
Эти продукты не содержат вредных веществ, бисфенола, который содержит пластик. Допустим, когда я работала и не была в декрете, я носила еду и подогревала в стеклянном контейнере с крышечкой из бамбука. Единственный минус – тяжесть. Зато отбиваться, если что, хорошо.
Екатерина Миранович:
При нагревании, даже если в микроволновке греете где-то на работе, прием пищи не содержит вредного бисфенола, который накапливается, к сожалению, в организме и может негативно влиять на здоровье любого человека. Пергаментная бумага идеально подходит для выпечки. Курицу запечь, мясо, картошечку – пожалуйста.
Екатерина Миранович:
Стаканчики. На все праздники мы покупаем одноразовые экостаканчики. Они из бумаги, из картона. Вода в нем прекрасно держится, также вместо пластиковых трубочек используем картонные трубочки, тоже форму хорошо держат, все уже проверено. Сейчас мне очень нравится тенденция, когда в магазинах, в гипермаркетах есть экопакеты. То есть вместо обычных целлофановых пакетов в отделе с фруктами мы можем найти такие пакеты. Пакет замечательно вмещает килограмм яблочек, не рвется. В этот пакет мы можем потом сложить все что угодно, тот же мусор завернуть, какие-то мелкие бумажки. На кассах есть большие пакеты для продуктов, также есть шоперы (это такие сумочки), и наши, как многие помнят с советских времен, авоськи, это тренд сейчас, все с удовольствием носят и ходят.
Кристина Сущеня:
В экотренде мы сейчас, получается.
Екатерина Миранович:
Это сейчас тренд. Заботиться о природе, о своем здоровье – это сейчас тренд.
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