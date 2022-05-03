Перхоть и жирные волосы. Рассказываем, что такое себорея и как с ней бороться

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с таким понятием, как себорея. Это не заболевание, а физиологическая особенность кожи. А связана она с изменением работы сальных желез.

Ирина Третьякова, врач-трихолог медицинского центра «Нордин»:

Сальные железы выделяют слишком много кожного секрета, и это может проявляться в виде жирных волос, жирного блеска на лице, а также расширенных пор. Себорея чаще проявляется в подростковом возрасте, когда начинают активизироваться половые гормоны, увеличивается количество мужских половых гормонов, уменьшается количество женских. В результате чего сальные железы активно начинают работать и выделять кожный секрет. Себорея может в дальнейшем проявиться в виде себорейного дерматита, также акне либо розацеа. При себорее изменяется количество и состав кожного сала, что снижает защитную функцию кожи. В волосистой части головы при таком состоянии активно размножается дрожжеподобный грибок. Следствием чего становятся зуд, воспаление кожи и появляются мелкие белые чешуйки, иными словами – перхоть. Такую себорею классифицируют как сухую.

Ирина Третьякова:

Жирная себорея может проявляться в виде жирного блеска, расширенных пор, сальности и в дальнейшем это будет в виде гнойничков на лице. При наблюдении у себя таких симптомов, как жирные волосы, жирный блеск на лице, а также высыпания, необходимо обратиться к специалисту – дерматологу или трихологу – с целью коррекции ухода домашнего, а также при необходимости назначения лечения. Если бездействовать, состояние начинает прогрессировать. Кожа в таком случае может шелушиться все больше и больше! В пораженные области вовлекается лоб и кожа за ушами. Со временем могут появиться красные пятна и бляшки, покрытые чешуйками, которые затем превращаются в кровянистые корки.