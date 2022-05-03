Перхоть и жирные волосы. Рассказываем, что такое себорея и как с ней бороться

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с таким понятием, как себорея. Это не заболевание, а физиологическая особенность кожи. А связана она с изменением работы сальных желез.
Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с таким понятием, как себорея. Это не заболевание, а физиологическая особенность кожи. А связана она с изменением работы сальных желез.
Ирина Третьякова, врач-трихолог медицинского центра «Нордин»:
Сальные железы выделяют слишком много кожного секрета, и это может проявляться в виде жирных волос, жирного блеска на лице, а также расширенных пор. Себорея чаще проявляется в подростковом возрасте, когда начинают активизироваться половые гормоны, увеличивается количество мужских половых гормонов, уменьшается количество женских. В результате чего сальные железы активно начинают работать и выделять кожный секрет. Себорея может в дальнейшем проявиться в виде себорейного дерматита, также акне либо розацеа.
При себорее изменяется количество и состав кожного сала, что снижает защитную функцию кожи. В волосистой части головы при таком состоянии активно размножается дрожжеподобный грибок. Следствием чего становятся зуд, воспаление кожи и появляются мелкие белые чешуйки, иными словами – перхоть. Такую себорею классифицируют как сухую.
Ирина Третьякова:
Жирная себорея может проявляться в виде жирного блеска, расширенных пор, сальности и в дальнейшем это будет в виде гнойничков на лице. При наблюдении у себя таких симптомов, как жирные волосы, жирный блеск на лице, а также высыпания, необходимо обратиться к специалисту – дерматологу или трихологу – с целью коррекции ухода домашнего, а также при необходимости назначения лечения.
Если бездействовать, состояние начинает прогрессировать. Кожа в таком случае может шелушиться все больше и больше! В пораженные области вовлекается лоб и кожа за ушами. Со временем могут появиться красные пятна и бляшки, покрытые чешуйками, которые затем превращаются в кровянистые корки.
Ирина Третьякова:
При правильном ежедневном уходе себорея не будет мешать человеку жить, поэтому с ней нужно подружиться и научиться правильно ухаживать за своей кожей. Для этих целей необходимо подобрать правильную косметику. Если это касается лица, ежедневное будет очищение, также нанесение специальных себорегулирующих кремов. Образ жизни может влиять на проявление себореи, на качество и количество выделяемого кожного секрета. Ведь такие продукты, как колбасы, чипсы, сладости – быстрые углеводы – будут провоцировать работу сальных желез. Также стрессовые факторы, проблемы с желудком. Поэтому в ходе консультации мы выявляем причины и пытаемся их скорректировать.
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