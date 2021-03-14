Русский и польский модерн, советский конструктивизм. Как улицы Гродно отражают историю Западной Беларуси?

Новости Беларуси. Белорусы отлично помнят уроки истории и, конечно, тот момент, когда Беларусь обрела современные очертания. 1939 год, 17 сентября – именно в этот день начался освободительный поход Красной Армии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В результате чего произошло объединение Западной Беларуси и БССР. Именно эта дата – один из двух вариантов Дня народного единства, праздника, который будет объявлен в Беларуси. Именно в честь этой дату названы десятки улиц в городах и поселках нашей страны.