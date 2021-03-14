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Русский и польский модерн, советский конструктивизм. Как улицы Гродно отражают историю Западной Беларуси?

14 марта 2021 17:01
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Новости Беларуси. Белорусы отлично помнят уроки истории и, конечно, тот момент, когда Беларусь обрела современные очертания. 1939 год, 17 сентября – именно в этот день начался освободительный поход Красной Армии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В результате чего произошло объединение Западной Беларуси и БССР. Именно эта дата – один из двух вариантов Дня народного единства, праздника, который будет объявлен в Беларуси. Именно в честь этой дату названы десятки улиц в городах и поселках нашей страны.  

Репортаж Галины Буро.  

Русский и польский модерн, советский конструктивизм. Как улицы Гродно отражают историю Западной Беларуси?-1

Вось прыклад класічнага мадэрна. Вось латуневая нават рукаятка, засталася яшчэ з тых часоў. І вось вельмі класны элемент дзвярных кратаў застаўся, характэрны для мадэрна.  

Русский и польский модерн, советский конструктивизм. Как улицы Гродно отражают историю Западной Беларуси?-4

Русский и польский модерн, эклектика, советский конструктивизм – и все на одной улице в Гродно. Пожалуй, в этих окнах, резных, мансардных и мезонинных, отражается история Западной Беларуси. В начале XIX века здесь были сельскохозяйственные земли князей Друцких-Любецких, а уже в конце столетия началась закладка городского квартала, который получил поэтическое название Новый Cвет.  

Русский и польский модерн, советский конструктивизм. Как улицы Гродно отражают историю Западной Беларуси?-7

Игорь Лапехо, краевед:  
Гэтая вуліца (тады яна называлася Крайняя) была першай спробай фарміравання транспартнага кальца вакол гістарычнага цэнтра. Уявіце сабе, гэта вось граніца горада да фактычна 1915 года, да Першай сусветнай вайны.  

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Русский и польский модерн, советский конструктивизм. Как улицы Гродно отражают историю Западной Беларуси?-10

В начале прошлого века Западная Беларусь вошла в состав Польши на 18 лет. Тогда улица получила название 11 Ноября – это День независимости Польши. На этот участок строили планы, которым не суждено было сбыться, но напоминание осталось.

Русский и польский модерн, советский конструктивизм. Как улицы Гродно отражают историю Западной Беларуси?-13

Игорь Лапехо:  
Ёсць сквер, які ўтвараецца тым, што лінія забудовы далёка адыходзіць ад праезнай часткі. І нават людзі гадаюць, чаму гэта так вось гэтыя дамкі пабудаваныя не так, як усе, блізка да дарогі. Справа ў тым, што гэта зараз дамы знаходзяцца на вуліцы 17 Верасня, а за польскім часам гэтыя дамкі юрыдычна знаходзіліся зусім на іншай вуліцы. Тут яшчэ павінна была паўстаць вуліца, якая называлася Aleja Miłości.  

# История # общество # Игорь Лапехо # Галина Буро # Фотофакт

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