Русский и польский модерн, советский конструктивизм. Как улицы Гродно отражают историю Западной Беларуси?
Новости Беларуси. Белорусы отлично помнят уроки истории и, конечно, тот момент, когда Беларусь обрела современные очертания. 1939 год, 17 сентября – именно в этот день начался освободительный поход Красной Армии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В результате чего произошло объединение Западной Беларуси и БССР. Именно эта дата – один из двух вариантов Дня народного единства, праздника, который будет объявлен в Беларуси. Именно в честь этой дату названы десятки улиц в городах и поселках нашей страны.
Репортаж Галины Буро.
Вось прыклад класічнага мадэрна. Вось латуневая нават рукаятка, засталася яшчэ з тых часоў. І вось вельмі класны элемент дзвярных кратаў застаўся, характэрны для мадэрна.
Русский и польский модерн, эклектика, советский конструктивизм – и все на одной улице в Гродно. Пожалуй, в этих окнах, резных, мансардных и мезонинных, отражается история Западной Беларуси. В начале XIX века здесь были сельскохозяйственные земли князей Друцких-Любецких, а уже в конце столетия началась закладка городского квартала, который получил поэтическое название Новый Cвет.
В начале прошлого века Западная Беларусь вошла в состав Польши на 18 лет. Тогда улица получила название 11 Ноября – это День независимости Польши. На этот участок строили планы, которым не суждено было сбыться, но напоминание осталось.
Игорь Лапехо:
Ёсць сквер, які ўтвараецца тым, што лінія забудовы далёка адыходзіць ад праезнай часткі. І нават людзі гадаюць, чаму гэта так – вось гэтыя дамкі пабудаваныя не так, як усе, блізка да дарогі. Справа ў тым, што гэта зараз дамы знаходзяцца на вуліцы 17 Верасня, а за польскім часам гэтыя дамкі юрыдычна знаходзіліся зусім на іншай вуліцы. Тут яшчэ павінна была паўстаць вуліца, якая называлася Aleja Miłości.