От чего зависит цена на молочку и мясо в Беларуси? Рассказали на одном из брестских предприятий

Новости Беларуси. В стране на протяжении последних недель активно обсуждается вопрос ценообразования и в первую очередь на продовольствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его стоимость формируется буквально от поля и корня. От чего зависит стоимость молочных продуктов сегодня и что будет с себестоимостью сырья в этом сезоне, пока не вырастят новый урожай? В плюсах и минусах разбиралась наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Не именно накормить животное, получить больше продуктивности молока. А также сохранить здоровье, чтобы это животное и на следующую лактацию дало не меньше молока.



Главный зоотехник хозяйства «Великосельское Агро» Василий Степанов за 14 лет работы научился виртуозно, подобно мишленовскому шеф-повару, определять, что подать на стол буренкам, чтобы получить результат. В отличие от ресторанных коллег, в его арсенале не более 15 ингредиентов. В «Великосельском Агро» заготовили полуторагодовалый запас кормов. Вся работа в тандеме с агрономом, кто выращивает сенаж, силос и зерновой клин.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Закладка силосных и сенажных траншей – это одна из самых основных работ в кормозаготовке. Ведь в рационе буренок эти компоненты составляют основу – больше половины. И от того, как эти корма сохранятся на протяжении года, зависит и вся экономика хозяйства. Молочное животноводство высокорентабельное. Белый товар в стоимости в 2022 году поднимался дважды – 870 рублей за тонну против 1 200. А в цене внушительная доля приходится на корма.

В 2022 году на рост их себестоимости влияли сразу несколько факторов. Увеличение стоимости средств защиты и отдельных видов удобрений (в частности, на зарубежные), цена на запасные части, особенно по импортной технике, выросла до двух раз, семена по контрактам оплачивали без аванса, иногда на ценник влияли курсовые колебания.

Кристина Протосовицкая:

Меняли ли в процессе поставщики стоимость продукции? Приходилось ли на ходу решать вопросы? Сергей Суббота, главный агроном сельхозпредприятия «Великосельское Агро»:

Были моменты только в том, что были различные препараты или семена, заключены договора по отсрочке. Никто не хотел соглашаться на эти условия, просто менялись условия. Приходилось платить предоплату – только после 100-процентной предоплаты товар поступал к нам.



Критически стоимость корма не изменилась. В сенаже и зерновых затраты компенсирует хороший валовый сбор. А белковый компонент и премиксы подросли в цене.

Василий Севостьянчик, директор сельхозпредприятия «Великосельское Агро»:

Премиксы в структуре комбикорма от 2 до 5 % составляют. Если мы имеем дешевое собственное сырье зерновой части, то удорожание премиксов незначительно скажется на конечном продукте. Да, подорожали премиксы, белковые сырье, но себестоимость конечного продукта комбикорма практически к прошлому году не изменилась.