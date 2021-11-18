Люди молятся Аллаху, чтобы их услышала Меркель. Что происходит сейчас на границе с беженцами?

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. После атаки, совершенной польскими карателями, у колючего забора Польши не осталось ни одного беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

Сегодня, 19 ноября, все, кто находился в стихийном лагере вблизи пункта пропуска «Брузги», перешли в пункт временного приема беженцев, организованный в логистическом центре по поручению Президента. Беженец объяснил, почему не сразу перешел с семьей в ТЛЦ: был страх, что нас депортируют – читайте здесь. Ольга Шерснева:

На границе работают съемочные группы СТВ. На связь со студией выходит мой коллега Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Всего несколько минут назад мы видели, как множество людей молилось Аллаху для того, чтобы их услышала Меркель. Одна хорошая новость, что все люди без исключения эту ночь впервые вместе проведут под крышей и в тепле, стихийного лагеря больше нет. Людей из зоны обстрела так называемыми демократическими ценностями переместили сюда, в логистический центр. Как видим, подушек и одеял достаточно. И пока коллективный Запад пытается убаюкивать какими-то демократическими принципами и различными подходами, Беларусь снова своими силами решает миграционную проблему, созданную агрессивной политикой Вашингтона. Сюда доставляют по 8 тонн продовольствия, организована бесперебойная подача горячей воды, много теплых вещей, игрушек, все от сердобольных белорусов. Я видел много пакетов с логотипом Федерации профсоюзов Беларуси. Теперь у беженцев осталось только одно желание — гуманитарный коридор в Германию. Виктор Лискович: «Ежедневно беженцам выдается 8 тонн продуктов» – читайте здесь.