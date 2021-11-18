«Полностью перепрофилировано терапевтическое отделение». В Чечерске из больницы выписали последнего пациента с коронавирусом

Новости Беларуси. Больницы по всей стране поэтапно возвращаются к привычному ритму работы и начинают оказывать плановую медицинскую помощь. После тщательной дезинфекции палат в них снова разместят профильных пациентов, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Вывод Чечерской ЦРБ из красной зоны совпал с завершением четвертой очереди реконструкции. Здесь уже сделан ремонт приемного отделения, стационара и поликлиники. Сейчас внимание уделили пищеблоку и благоустройству территории. Оказание плановой помощи не прекращали, правда, часть больницы перевели на лечение ковида. Последнего пациента с коронавирусом выписали пару дней назад.

Андрей Табаньков, главный врач Чечерской центральной районной больницы:

В четвертую волну для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией были задействованы 53 койки. Перепрофилировано было полностью терапевтическое отделение на 45 коек и 8 коек были задействованы в инфекционном отделении. Кроме того, помощь оказывали на 6 койках отделения реанимации и дополнительно 3 койки реанимационных выделили для чистых пациентов.

Кроме того, в больнице готовятся к установке компьютерного томографа. Раньше пациентов на обследование приходилось везти за 60 км в областной центр. Новый аппарат позволит оперативно ставить диагноз на месте.