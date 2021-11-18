«Полностью перепрофилировано терапевтическое отделение». В Чечерске из больницы выписали последнего пациента с коронавирусом
Новости Беларуси. Больницы по всей стране поэтапно возвращаются к привычному ритму работы и начинают оказывать плановую медицинскую помощь. После тщательной дезинфекции палат в них снова разместят профильных пациентов, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.
Подробности в материале Анны Корольчук.
Вывод Чечерской ЦРБ из красной зоны совпал с завершением четвертой очереди реконструкции. Здесь уже сделан ремонт приемного отделения, стационара и поликлиники. Сейчас внимание уделили пищеблоку и благоустройству территории. Оказание плановой помощи не прекращали, правда, часть больницы перевели на лечение ковида. Последнего пациента с коронавирусом выписали пару дней назад.
Андрей Табаньков, главный врач Чечерской центральной районной больницы:
В четвертую волну для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией были задействованы 53 койки. Перепрофилировано было полностью терапевтическое отделение на 45 коек и 8 коек были задействованы в инфекционном отделении. Кроме того, помощь оказывали на 6 койках отделения реанимации и дополнительно 3 койки реанимационных выделили для чистых пациентов.
Кроме того, в больнице готовятся к установке компьютерного томографа. Раньше пациентов на обследование приходилось везти за 60 км в областной центр. Новый аппарат позволит оперативно ставить диагноз на месте.
Ольга Немцева, заведующая рентгенологическим отделением Чечерской центральной районной больницы:
Аппарат очень хороший. Многослойный, многосрезовый. Очень быстрый, если простыми словами сказать, на 128 срезов. Это обеспечивает максимальную диагностику на коротких срезах и пациенты получают меньшую лучевую нагрузку. Также это ускорит скорость прохождения пациентами, и мы сможем охватить их большее количество.
18 ноября из красной зоны вышла 4-я гомельская клиническая больница. Здание проходит специальную обработку и готовится оказывать плановую помощь. Коечный фонд больницы – 250 мест. Дезинфекция помещений займет 2 дня и уже в воскресенье, 21 ноября, врачи начнут прием пациентов по своим профилям.
Мария Можаровская, старшая медицинская сестра Гомельской городской клинической больницы № 4:
После инфекции COVID обрабатываем все поверхности, абсолютно все. Тумбочки, кровати обрабатываются дезсредством, потом все это, естественно, смывается и высыхает.
В течение 70 дней все медики здесь фактически были инфекционистами. За четвертую волну они вылечили более 1 500 пациентов. Во время пандемии пришлось усилить систему подачи кислорода и приобрести дополнительное оборудование, например, аппарат для транспортировки кислородозависимых пациентов.
«Волна была непростая». Одна из больниц Гомеля полностью вышла из красной зоны – читать здесь.
Анна Корольчук, корреспондент:
Не последнюю роль в борьбе с пандемией играет вакцинация, и Гомельская область здесь среди лидеров. Первый компонент вакцины получили 570 тысяч человек (более 40 % жителей области). Полный курс иммунизации прошло более трети населения.