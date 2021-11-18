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«Полностью перепрофилировано терапевтическое отделение». В Чечерске из больницы выписали последнего пациента с коронавирусом

18 ноября 2021 20:24
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Новости Беларуси. Больницы по всей стране поэтапно возвращаются к привычному ритму работы и начинают оказывать плановую медицинскую помощь. После тщательной дезинфекции палат в них снова разместят профильных пациентов, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.  

Подробности в материале Анны Корольчук.  

«Полностью перепрофилировано терапевтическое отделение». В Чечерске из больницы выписали последнего пациента с коронавирусом-1

Вывод Чечерской ЦРБ из красной зоны совпал с завершением четвертой очереди реконструкции. Здесь уже сделан ремонт приемного отделения, стационара и поликлиники. Сейчас внимание уделили пищеблоку и благоустройству территории. Оказание плановой помощи не прекращали, правда, часть больницы перевели на лечение ковида. Последнего пациента с коронавирусом выписали пару дней назад.  

«Полностью перепрофилировано терапевтическое отделение». В Чечерске из больницы выписали последнего пациента с коронавирусом-4

Андрей Табаньков, главный врач Чечерской центральной районной больницы:   
В четвертую волну для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией были задействованы 53 койки. Перепрофилировано было полностью терапевтическое отделение на 45 коек и 8 коек были задействованы в инфекционном отделении. Кроме того, помощь оказывали на 6 койках отделения реанимации и дополнительно 3 койки реанимационных выделили для чистых пациентов.  

Кроме того, в больнице готовятся к установке компьютерного томографа. Раньше пациентов на обследование приходилось везти за 60 км в областной центр. Новый аппарат позволит оперативно ставить диагноз на месте.  

«Полностью перепрофилировано терапевтическое отделение». В Чечерске из больницы выписали последнего пациента с коронавирусом-7

Ольга Немцева, заведующая рентгенологическим отделением Чечерской центральной районной больницы:  
Аппарат очень хороший. Многослойный, многосрезовый. Очень быстрый, если простыми словами сказать, на 128 срезов. Это обеспечивает максимальную диагностику на коротких срезах и пациенты получают меньшую лучевую нагрузку. Также это ускорит скорость прохождения пациентами, и мы сможем охватить их большее количество.  

«Полностью перепрофилировано терапевтическое отделение». В Чечерске из больницы выписали последнего пациента с коронавирусом-10

18 ноября из красной зоны вышла 4-я гомельская клиническая больница. Здание проходит специальную обработку и готовится оказывать плановую помощь. Коечный фонд больницы – 250 мест. Дезинфекция помещений займет 2 дня и уже в воскресенье, 21 ноября, врачи начнут прием пациентов по своим профилям.  

«Полностью перепрофилировано терапевтическое отделение». В Чечерске из больницы выписали последнего пациента с коронавирусом-13

Мария Можаровская, старшая медицинская сестра Гомельской городской клинической больницы № 4:  
После инфекции COVID обрабатываем все поверхности, абсолютно все. Тумбочки, кровати обрабатываются дезсредством, потом все это, естественно, смывается и высыхает.  

«Полностью перепрофилировано терапевтическое отделение». В Чечерске из больницы выписали последнего пациента с коронавирусом-16

В течение 70 дней все медики здесь фактически были инфекционистами. За четвертую волну они вылечили более 1 500 пациентов. Во время пандемии пришлось усилить систему подачи кислорода и приобрести дополнительное оборудование, например, аппарат для транспортировки кислородозависимых пациентов.  

«Волна была непростая». Одна из больниц Гомеля полностью вышла из красной зоны – читать здесь.  

«Полностью перепрофилировано терапевтическое отделение». В Чечерске из больницы выписали последнего пациента с коронавирусом-19

Анна Корольчук, корреспондент:  
Не последнюю роль в борьбе с пандемией играет вакцинация, и Гомельская область здесь среди лидеров. Первый компонент вакцины получили 570 тысяч человек (более 40 % жителей области). Полный курс иммунизации прошло более трети населения.  

# Коронавирус # общество # Анна Корольчук # Андрей Табаньков # Фотофакт

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