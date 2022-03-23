«Это всё может быть написано в завещании». Что можно передать по наследству и куда обращаться?

Вопросы наследования – одни из самых драматичных и эмоциональных в правовом поле. Они порождают семейные конфликты и многолетние судебные тяжбы. О том, к чему приводят битвы за наследство и как выйти из них победителем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Наталья, куда обращаться и что можно передать по наследству?