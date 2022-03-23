Прямой эфир

«Это всё может быть написано в завещании». Что можно передать по наследству и куда обращаться?

23 марта 2022 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вопросы наследования – одни из самых драматичных и эмоциональных в правовом поле. Они порождают семейные конфликты и многолетние судебные тяжбы. О том, к чему приводят битвы за наследство и как выйти из них победителем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Наталья, куда обращаться и что можно передать по наследству?

«Это всё может быть написано в завещании». Что можно передать по наследству и куда обращаться?-1

Наталья Друсь, нотариус Минского городского нотариального округа:
По наследству можно расписывать любые долевые соотношения, любое имущество, любых родственников либо неродственников, государственные организации, какие-то благотворительные организации. Это все может быть написано в завещании. Для этого и существует воля, в которой это излагается. Существует наша работа для того, чтобы прочитать тот последний текст, который человек там изложил.

«Люди могут поссориться, либо дойти до суда». Как назначаются наследники, если человек не оставил завещания – подробнее здесь.

# Наследство # общество # Алеся Лакина # Наталья Друсь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Планируют открыть в марте 2023 года. Как проходит реконструкция 36-й поликлиники в Минске?
23 марта 2022 13:40

Планируют открыть в марте 2023 года. Как проходит реконструкция 36-й поликлиники в Минске?

Вольфович: очень много фейков по поводу того, что Беларусь вступит в военный конфликт с Украиной. Нам это не нужно
23 марта 2022 13:35

Вольфович: очень много фейков по поводу того, что Беларусь вступит в военный конфликт с Украиной. Нам это не нужно

«Люди могут поссориться либо дойти до суда». Как назначаются наследники, если человек не оставил завещания?
23 марта 2022 13:27

«Люди могут поссориться либо дойти до суда». Как назначаются наследники, если человек не оставил завещания?