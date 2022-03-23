«Это всё может быть написано в завещании». Что можно передать по наследству и куда обращаться?

Вопросы наследования – одни из самых драматичных и эмоциональных в правовом поле. Они порождают семейные конфликты и многолетние судебные тяжбы. О том, к чему приводят битвы за наследство и как выйти из них победителем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Наталья, куда обращаться и что можно передать по наследству?
Наталья Друсь, нотариус Минского городского нотариального округа:
По наследству можно расписывать любые долевые соотношения, любое имущество, любых родственников либо неродственников, государственные организации, какие-то благотворительные организации. Это все может быть написано в завещании. Для этого и существует воля, в которой это излагается. Существует наша работа для того, чтобы прочитать тот последний текст, который человек там изложил.
«Люди могут поссориться, либо дойти до суда». Как назначаются наследники, если человек не оставил завещания – подробнее здесь.