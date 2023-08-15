«Когда хор поёт хорошо, тогда легко и молиться». Почему церковное пение очень важно?

В программе «Прикосновение к свету» встретились с преподавателем церковного пения, доктором искусствоведения Николаем Шиманским. Чем должен отличаться монастырский хор от того, который на богослужении в городском храме? Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Сюда, в монастырь, вы приезжаете нередко. Вы помогали в создании хора братий монастыря. А чем, на ваш взгляд, должен отличаться монастырский хор от того, который мы слышим за богослужением в городском храме?

Николай Шиманский, преподаватель церковного пения, доктор искусствоведения:

Должны быть школы пения. В этом храме есть своя традиция, певческая традиция. Есть старатели – люди, которые молодого поколения, которые стремятся привнести новое. Причем это новое, это в общем-то то, что было забыто, прошлое. Тут много рождается такого интересного нового. Тот путь, по которому, наверное, все храмы должны идти. Люди великие труженики. Идет воссоздание, восстановление пения православной церкви. А пение – это обязательный элемент богослужений, как вы понимаете, без этого не совершается служба в нашем храме, в наших церквях, мы должны это хорошо понимать. Пение – это необходимая часть церковного образа. И если мы говорим, что церковный образ – это икона, то пение – это тоже в каком-то смысле икона, пение продолжает то, что мы читаем и знаем в иконе. Это та же самая энергия, которая излучается из иконы, только она передается голосом и творится местным сотворчеством, как я сказал, потому что здесь такая очень интересная возникает идея. Много новых как-то появилось распевов, очень много. Это меня особенно радует. Вот у нас тут, к сожалению, сегодня отсутствует брат Герасим. Он элементы сербского пения привнес, еще грузинское привнес пение. И это все не просто так, случайно какие-то сочетания. А это органика очень важная. У них здесь есть три разных литургии. Но они все соответствуют тому, что мы называем церковным пением. Очень хорошо написано в книге Варфоломея Александровича Вахромеева. Там сказано, что обучение церковному пению по мажору и минору органическая неувязка. Этот учебник издан. К сожалению, этим учебником пока не умеют пользоваться. Могут ли в церковном пении участвовать прихожане? Олег Лепешенков:

Вы обратили внимание, что наша церковь поючая, а может ли в этом пение участвовать и народ, люди, молящиеся в храме?

Николай Шиманский:

Конечно, может. Это нам вменяется в обязанности всем. Для этого должен быть все-таки приход постоянным. Нужно, конечно, в обязательном порядке образовывать общенародное пение, и не только на Отце наш, на веру. Чуть ли не на всей литургии. Постепенно, развивая. Вот у нас в храме Спиридона Тримифунтского, где у нас настоятель отец Александр Пальчевский, мы это делаем. В таком случае они сами начинают участвовать в службе, активно участвовать в службе своими голосами, той энергией, которая у каждого есть. Поющих храм – это, конечно, идеал. Когда такое случается, можно только радоваться.

Иеромонах Венедикт, насельник Благовещенского мужского монастыря в деревне Ляды:

Больше всего, конечно, мне радостно, когда я нахожусь на клиросе. Я сам музыкантом был свое время, играл на контрабасе. И вот помогаю, когда мы пойдем в величание ритм держать, потому что это очень важно, особенно для пения. Тон, конечно, само собой это дар божий. Господь дает дары. И мы стараемся, как сказал Господь, тебе даю один талант, а ты их принеси больше. И тексты, и мелодии были составлены вагоносными отцами в свое время. Как только человек, например, утомился в течение дня или за неделю, жажда у него душу свою насыть. И когда приходит в храм, то благодаря пению хора, благодаря учтению этих духоносных текстов душа начинает насыщаться. Успокоение принимает, она радуется. Человек, придя в церковь, движется к спасению.

Иеромонах Никон, насельник Благовещенского мужского монастыря в деревне Ляды:

Хор братии мужского монастыря представляет собой подобие небесных ангелов, которые возносят молитву в храме. И люди, когда заходят в храм, как бы пересекают грань земли с небом. Суть посещения богослужения состоит в том, чтобы примириться и соединиться с Богом. И все это происходит именно в православной церкви, в самом храме.

Послушник Андрей, насельник Благовещенского мужского монастыря в деревне Ляды:

Я думаю, что человек должен прежде всего чувствовать призвание в себе. Необязательно он должен обладать высокими данными, голосом, даже слухом. Каждый человек, как уже говорилось, может петь. Но важно, чтобы человек пел ради Бога. Мы здесь живем, это наш дом. Мы хотим все, что у нас есть, ради чего мы сюда пришли, выразить это в песнопении.

Монах Кассиан, насельник Благовещенского мужского монастыря в деревне Ляды:

Когда хор слаженный, когда хор действительно поет от души, значит душу вкладывает в пение, тогда это все тут передается прихожанам. Однажды был такой случай, когда братья были в духовном состоянии, у них все получалось, был Великий пост, была литургия преждеосвященных даров. И там братья так пели, что эта женщина из храма подбежала, говорит, как хорошо, что вы есть. Это было так отрадно для души, просто непередаваемо. Вот что такое хор. Однажды наш архидиакон сказал так, что когда в храме люди стоят и молятся, тогда легко служить. То же самое и людям, когда хор поет хорошо, тогда легко и молиться. Олег Лепешенков:

Пусть вопрос прозвучит наивно, но почему за богослужением отдельные тексты читаются, другие поются? Николай Шиманский:

Чтение – это одна из форм самого пения. Это тоже ступенька пения. Начинается вхождение в хор. Кто может стать чтецом или певцом церковном хоре? Олег Лепешенков:

Кто может стать чтецом или певцом церковном хоре? Николай Шиманский:

Любой человек. И совсем необязательно иметь музыкальную подготовку. Я знаю, что отцы церкви, очень известный был архимандрит Матфей Мормыль. Он очень боялся музыкантов, потому что у него были совершенно другие понятия пения. Сам он не имел такого образования. Он говорил, что учился у старых женщин, у бабок, у них изучал распевы. И у него была «закваска» из народа. Олег Лепешенков:

Руководитель хора Троице-Сергиевой лавры.