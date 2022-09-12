Люди из батальона Калиновского гибнут за металл. Лазуткин о власти в Украине, сбежавших олигархах и наивных легионерах ВСУ

Из-за боевых действий в Украине сильно изменилась структура собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельные крупные предприятия были уничтожены в качестве военных целей, остальные оказались отрезаны от привычной логистики, морских портов и товарных рынков. Это приводит к тому, что в центральных и юго-восточных районах страны происходит масштабный передел собственности и, как следствие, политической власти на местах. О том, как это отражается на ВСУ и правоохранительных структурах Украины, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Слово «наемник» означает, что человек вступил в вооруженное формирование ради денег. Но до 2022 года белорусские граждане вообще не могли служить в Вооруженных Силах Украины и тем более получать там зарплату. Те, кто шел в добробаты и ехал в АТО, либо уже имели гражданство, например, вступили в брак, либо шли в те формирования, которые не относились ни к ВСУ, ни к МВД – например, в «Правый сектор». Отдельный вопрос, из какой кассы платили таким бойцам – обычно следует ответ, что им помогали волонтеры. Но в реальности такие полулегальные структуры садились на свой участок границы и крышевали блокпосты между ЛНР-ДНР и Украиной. А «Правый сектор» еще и контролировал контрабанду, которая шла в Евросоюз – в городе Мукачево у них был собственный пункт пропуска в Венгрию. Это к вопросу, откуда брались деньги на АТО. Но теперь по украинским законам любые иностранные граждане могут заключить контракт с ВСУ – это 15 тысяч гривен в месяц, или 400 долларов по курсу. Но, наверное, легионеры едут на Украину не ради этих денег. Тогда ради чего? Пока их там не убили, они ведут пропаганду для таких же наемников. Давайте послушаем, это важно.

Я однозначно знаю, где правда, и то, что я на стороне добра. Я на стороне людей, которых хотят унизить как-то и отобрать у них что-то. То есть они пришли к украинцам домой и пытаются навести какой-то один только им известный порядок. И это меня мотивирует. То, что я знаю, что я на хорошей стороне. Я не на стороне зла. Это, может быть, будет слишком громкое заявление, такое киношное, но империя зла и фашизм, настоящий, ублюдочный, страшный, вот такой – красный, имперский, пьяный, медвежий, с балалайкой и водкой, в шапке-ушанке и с грязными ногами, он прет оттуда, со стороны России. Андрей Лазуткин:

Говоря языком протокола – это ложно понимаемый патриотизм. Вот они рассказывают, что защищают украинское государство от медведя с грязными ногами. Но не может же таким силовым или даже фашистским государством, которое сдерживает Россию, руководить бывший русскоязычный кавээнщик? Конечно, нет. Задолго до Зеленского в Украине сложилась система, где руководили бандиты или четыре-пять крупных ОПГ. Разумеется, бандитами их никто не называет, это финансово-промышленные группы, которые контролируют свои регионы. Но война сильно поменяла внутренние расклады. По сути, российские войска не просто бомбят предприятия, где сидят вэсэушники, они уничтожают экономическую основу нынешней украинской власти. Например, «Азовсталь» – это было предприятие Ахметова, которое в холдинге имело обороты порядка 6 миллиардов долларов только за один 2021 год. Это был главный актив Мариуполя, поэтому город за восемь лет превратили в укрепрайон и «Азов» там защищал не просто Украину, а конкретно интересы олигарха Ахметова.

То же самое сегодня происходит и с предприятиями Коломойского. Например, ракетным ударом был уничтожен НПЗ в Кременчуге, который работал на собственную сеть АЗС. Но это копейки, а главный актив Коломойского – горнообогатительные комбинаты, где добывают марганец, ферросплавные заводы, где с помощью марганца получают сталь, и порты, куда эту сталь везут. Сегодня все это попало в зону боевых действий, и из-за этого олигархи на местах, то есть реальные хозяева Украины, слабеют. А центральная власть в Киеве, которая сидит на западных кредитах, вроде как укрепляется. Поэтому идет борьба, и многие просто уехали или вышли из опасного бизнеса.

Вот как этот. Это бывший соратник Коломойского, Геннадий Корбан, у которого руки в крови и который, как говорят, в группе Коломойского отвечал именно за силовые акции, то есть рейдерство. Они, Коломойский и Филатов, ныне мэр Днепра – это было руководство днепропетровской группировки (она же группа «Приват»), которая привела к власти Зеленского и таким образом стала номер один в стране. Но сегодня там пошли внутренние конфликты и Зеленский даже лишил бывших спонсоров гражданства. Вот как Корбан это комментирует, сидя в Лондоне.

Я в недоумении нахожусь по этому поводу. Причем такой циничный шаг, его нужно хотя бы объяснить. Ладно, мне не хотите объяснить, но объясните людям, которые задают вопрос. Андрей Лазуткин:

Кошка пробежала, и далее становится понятно, почему. Он говорит BBC, что был готов работать в правительстве Зеленского, но его туда не берут. А причина конфликта с Зеленским – снабжение армии. Корбан рассказывает, что ВСУ грубо забирают топливо и технику, а я могу со всеми договориться. Буду вам продавать все необходимое, и вот так вижу себя в правительстве.

То есть зарабатывать по-старому они уже не могут, предприятия бомбят, порты закрыты, электроэнергии нет. И они вынуждены идти на поклон к Зеленскому. Поэтому война или нет, но внутренние конфликты в Украине по-прежнему из-за денег. А если вы хотите получить военные заказы, можно пойти к Зеленскому. А можно – сразу к его хозяевам в Лондон, видимо, для того Корбан и давал интервью BBC. Но интересно другое. Эти бандиты это неглупые люди, которые управляли Украиной из тени, как когда-то Березовский – Россией. Вот такой кабинет был у Корбана в лучшие годы. И вот что сам Корбан, который отвечал за рейдерские захваты, говорит о планах Путина. Это как бы взгляд одного хищника на действия другого хищника, а именно так они понимают российскую политику.

Планы у него следующие: он собирается оккупировать Харьковскую область и отнять ее. Соответственно Донбасс, Луганск, Донецк. Он собирается оккупировать Запорожскую область, которую он оккупировал на 80 %. Он собирается оккупировать Херсонскую область, которую он оккупировал на 100 % почти, на 98 %. Он собирается оккупировать Николаевскую и Одесскую области и отрезать Украину от моря. И сделать Украину таким внутренним государством. Андрей Лазуткин:

Видимо, сделать Украину внутренним государством – это и есть цель СВО. Отрезать Украину от портов – означает ликвидировать всю промышленность, какая там осталась в центре и на юге. Они просто ничего не смогут вывозить, и это будет конец старых хозяев Украины. И тогда наступит передел власти, чего, видимо, Путин и добивается. Ну, а дурачки из батальона Калиновского и прочих батальонов не понимают, как устроено государство, в которое они приехали воевать по каким-то своим мотивам. Вот хозяева вашей Украины, вот добро, за которое вы воюете. И это не кавээнщик Зеленский, а бывшие бандиты, ныне крупные собственники, хозяева заводов и пароходов.

Группа Коломойского контролировала 30-40 % мирового рынка марганца и ферросплавов. Марганец добавляют в металл для получения стали, а это огромные залежи возле Кривого Рога. И с собой в Лондон марганцевую руду не заберешь. Поэтому днепропетровский капитал защищает себя и свои активы на юго-востоке Украины и стоит там намертво. Вот поэтому восемь лет они и давали деньги нацистам из «Азова», «Днепра-1», «Донбасса» и другим батальонам, которые когда-то создавались при участии Коломойского. Сегодня Запад все поднимает на смех – в Украине не может быть нацизма, потому что там президент – еврей, как и его спонсор Коломойский. Еще как может, дело здесь не в национальности, а в том, что этот нацизм, то есть добробаты, были созданы, чтобы защищать крупную собственность от ополчения. А деньги им давали все, кто имел там активы: и Коломойский, и Ахметов, и другие хорошие люди. А не дашь денег – завтра твой завод перейдет под контроль ДНР. Или под контроль другого нацистского батальона, то есть конкурентов. Поэтому все эти годы нацистов кормили, поили и одевали.