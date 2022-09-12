Проблемы семейной политики. В Беларуси отмечается повышение брачного возраста

Новости Беларуси. Объединить усилия государства, церкви и общества в сохранении и укреплении традиционных семейных ценностей. Международный славянский форум семей соберет в Минске ведущих экспертов в области проблем семейной политики и демографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В современных условиях тема семьи приобретает особую значимость. Как отметил глава Белорусской православной церкви, сейчас происходит искажение ценностных ориентиров, принятых в обществе. Молодые люди не стремятся создавать семью, а супружеские пары надолго отказываются от рождения детей. При этом поддержка семьи является национальным приоритетом нашей страны. Государство предоставляет социальные гарантии, пособия в связи с рождением и воспитанием детей, оказывает поддержку в жилищных вопросах.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Задача форума – сказать о том, что семья – это хорошо, это благо, это полезно и нужно, и как избежать тех трудностей и опасностей, которые встречают молодую семью. Но не только молодую, но и среднего возраста семью в современном мире. Как эти трудности преодолеть.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Мы отмечаем стойкую тенденцию увеличения возраста вступления в брак как у мужчин, так и у женщин, увеличения возраста рождения первого ребенка. Мы понимаем, что, если ребенок рождается в более зрелом возрасте, сокращается фертильный период. И действительно одна из задач церкви, общественного объединения, органов социальной защиты, здравоохранения, образования, информации направлена на то, чтобы показать молодым людям, что семья – это прекрасно.

В рамках форума, который пройдет 23 сентября в Национальной библиотеке, состоится награждение многодетных семей Беларуси, приуроченное к юбилейному году празднования 1030-летия православия на белорусских землях.