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«Есть возможность найти общий язык». В минском лицее состоялась диалоговая площадка в преддверии Дня народного единства

12 сентября 2022 15:39
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Новости Беларуси. «Единство гражданского общества и государства – залог единства страны». Важные и актуальные вопросы затронули в ходе диалоговой площадки в Минском государственном профессиональном лицее машиностроения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Есть возможность найти общий язык». В минском лицее состоялась диалоговая площадка в преддверии Дня народного единства-1

Речь шла о деятельности политических партий и общественных объединений, предстоящем Дне народного единства. Затронули тему исторического прошлого. Говорили о гражданско-патриотическом долге. Не обошли и тему геноцида. В ходе диалога молодежь могла задать вопросы.

«Есть возможность найти общий язык». В минском лицее состоялась диалоговая площадка в преддверии Дня народного единства-4

Игорь Мороз, директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
В единстве наша сила, наша государственность, наша нация. Белорусы едины, поэтому праздник единства – это еще один повод задуматься, что необходимо сделать, чтобы не разрушить то, что у нас имеется. Наше государство, в первую очередь, наши хорошие отношения. У нас есть возможность найти общий язык, и мы способны вместе сделать большое дело.

«Есть возможность найти общий язык». В минском лицее состоялась диалоговая площадка в преддверии Дня народного единства-7

Такие диалоговые площадки накануне Дня народного единства проходят по всей столице. Впервые этот праздник отметили 17 сентября 2021 года.

# День народного единства # общество # Игорь Мороз # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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