«Есть возможность найти общий язык». В минском лицее состоялась диалоговая площадка в преддверии Дня народного единства

Новости Беларуси. «Единство гражданского общества и государства – залог единства страны». Важные и актуальные вопросы затронули в ходе диалоговой площадки в Минском государственном профессиональном лицее машиностроения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Мороз, директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

В единстве наша сила, наша государственность, наша нация. Белорусы едины, поэтому праздник единства – это еще один повод задуматься, что необходимо сделать, чтобы не разрушить то, что у нас имеется. Наше государство, в первую очередь, наши хорошие отношения. У нас есть возможность найти общий язык, и мы способны вместе сделать большое дело.