«Есть возможность найти общий язык». В минском лицее состоялась диалоговая площадка в преддверии Дня народного единства

Новости Беларуси. «Единство гражданского общества и государства – залог единства страны». Важные и актуальные вопросы затронули в ходе диалоговой площадки в Минском государственном профессиональном лицее машиностроения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Речь шла о деятельности политических партий и общественных объединений, предстоящем Дне народного единства. Затронули тему исторического прошлого. Говорили о гражданско-патриотическом долге. Не обошли и тему геноцида. В ходе диалога молодежь могла задать вопросы.
Игорь Мороз, директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
В единстве наша сила, наша государственность, наша нация. Белорусы едины, поэтому праздник единства – это еще один повод задуматься, что необходимо сделать, чтобы не разрушить то, что у нас имеется. Наше государство, в первую очередь, наши хорошие отношения. У нас есть возможность найти общий язык, и мы способны вместе сделать большое дело.
Такие диалоговые площадки накануне Дня народного единства проходят по всей столице. Впервые этот праздник отметили 17 сентября 2021 года.