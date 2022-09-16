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«Мы комплексно решаем в Дзержинске этот вопрос». Пиневич об открытии МРТ, привлечении специалистов и строительстве жилья

16 сентября 2022 17:54
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Новости Беларуси. Развитие региональной медицины – с заботой о людях! Новый диагностический корпус открыли в Дзержинской центральной районной больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Мы комплексно решаем в Дзержинске этот вопрос». Пиневич об открытии МРТ, привлечении специалистов и строительстве жилья-1

Его построили специально для размещения магнитно-резонансного томографа. Этот аппарат для исследования внутренних органов и мягких тканей. Он позволит обнаружить заболевания и опухоли на самых ранних стадиях. На лучевую диагностику одной области уходит до получаса – результаты сканирования в виде детальных изображений. Кроме этого, в корпусе оборудовали эндоскопический кабинет, работает компьютерный томограф и аппарат УЗИ.  

«Мы комплексно решаем в Дзержинске этот вопрос». Пиневич об открытии МРТ, привлечении специалистов и строительстве жилья-4

«Мы комплексно решаем в Дзержинске этот вопрос». Пиневич об открытии МРТ, привлечении специалистов и строительстве жилья-6

Игорь Шамаль, главный врач Дзержинской центральной районной больницы:  
Это огромное подспорье для диагностики, новый шаг в возможностях быстрой диагностики, принятии верного тактического решения в лечении пациента непосредственно в одном месте, на одном уровне центральной районной больницы. Где пациенту не нужно делать сложные маршруты по кабинетам врачей, получать направления на один, другой виды исследования, направляться в другие организации здравоохранения, потом опять приезжать. Все это делается в одном месте.  

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:  
МРТ ставят в те центры, в которых сосредотачиваются межрайонные потоки пациентов, где есть высокие технологии. Где мы ставим МРТ, мы видим базу высоких технологий или где есть база для развития, в том числе выработанная нами. Другой вопрос, что мы должны решать вопросы с закреплением молодых специалистов или просто специалистов. Поэтому мы комплексно решаем в Дзержинске этот вопрос. Обсуждается вопрос строительства нового арендного жилья, мы сейчас сделали доплаты.  

«Мы комплексно решаем в Дзержинске этот вопрос». Пиневич об открытии МРТ, привлечении специалистов и строительстве жилья-9

Дзержинская центральная районная больница сейчас обслуживает более 70 тысяч пациентов. Чтобы выйти на новый уровень оказания медицинской помощи, недавно провели масштабную модернизацию.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Игорь Шамаль # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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