«Мы комплексно решаем в Дзержинске этот вопрос». Пиневич об открытии МРТ, привлечении специалистов и строительстве жилья

Новости Беларуси. Развитие региональной медицины – с заботой о людях! Новый диагностический корпус открыли в Дзержинской центральной районной больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Развитие региональной медицины – с заботой о людях! Новый диагностический корпус открыли в Дзержинской центральной районной больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его построили специально для размещения магнитно-резонансного томографа. Этот аппарат для исследования внутренних органов и мягких тканей. Он позволит обнаружить заболевания и опухоли на самых ранних стадиях. На лучевую диагностику одной области уходит до получаса – результаты сканирования в виде детальных изображений. Кроме этого, в корпусе оборудовали эндоскопический кабинет, работает компьютерный томограф и аппарат УЗИ.
Игорь Шамаль, главный врач Дзержинской центральной районной больницы:
Это огромное подспорье для диагностики, новый шаг в возможностях быстрой диагностики, принятии верного тактического решения в лечении пациента непосредственно в одном месте, на одном уровне центральной районной больницы. Где пациенту не нужно делать сложные маршруты по кабинетам врачей, получать направления на один, другой виды исследования, направляться в другие организации здравоохранения, потом опять приезжать. Все это делается в одном месте.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
МРТ ставят в те центры, в которых сосредотачиваются межрайонные потоки пациентов, где есть высокие технологии. Где мы ставим МРТ, мы видим базу высоких технологий или где есть база для развития, в том числе выработанная нами. Другой вопрос, что мы должны решать вопросы с закреплением молодых специалистов или просто специалистов. Поэтому мы комплексно решаем в Дзержинске этот вопрос. Обсуждается вопрос строительства нового арендного жилья, мы сейчас сделали доплаты.
Дзержинская центральная районная больница сейчас обслуживает более 70 тысяч пациентов. Чтобы выйти на новый уровень оказания медицинской помощи, недавно провели масштабную модернизацию.