«Мы комплексно решаем в Дзержинске этот вопрос». Пиневич об открытии МРТ, привлечении специалистов и строительстве жилья

Новости Беларуси. Развитие региональной медицины – с заботой о людях! Новый диагностический корпус открыли в Дзержинской центральной районной больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его построили специально для размещения магнитно-резонансного томографа. Этот аппарат для исследования внутренних органов и мягких тканей. Он позволит обнаружить заболевания и опухоли на самых ранних стадиях. На лучевую диагностику одной области уходит до получаса – результаты сканирования в виде детальных изображений. Кроме этого, в корпусе оборудовали эндоскопический кабинет, работает компьютерный томограф и аппарат УЗИ.

Игорь Шамаль, главный врач Дзержинской центральной районной больницы:

Это огромное подспорье для диагностики, новый шаг в возможностях быстрой диагностики, принятии верного тактического решения в лечении пациента непосредственно в одном месте, на одном уровне центральной районной больницы. Где пациенту не нужно делать сложные маршруты по кабинетам врачей, получать направления на один, другой виды исследования, направляться в другие организации здравоохранения, потом опять приезжать. Все это делается в одном месте.





Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

МРТ ставят в те центры, в которых сосредотачиваются межрайонные потоки пациентов, где есть высокие технологии. Где мы ставим МРТ, мы видим базу высоких технологий или где есть база для развития, в том числе выработанная нами. Другой вопрос, что мы должны решать вопросы с закреплением молодых специалистов или просто специалистов. Поэтому мы комплексно решаем в Дзержинске этот вопрос. Обсуждается вопрос строительства нового арендного жилья, мы сейчас сделали доплаты.