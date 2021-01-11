«Люди говорят слова благодарности». Почему минчанам так понравились новогодние украшения в Заводском районе?

Самый промышленный, но при этом спортивный, экологический, творческий, креативный, а главное – трудолюбивый. Заводской район сегодня в центре внимания большого города. Как и с чем отметили Новый год? Какие планы на 2021? В студии «Большого города» глава администрации Заводского района Сергей Масляк. Екатерина Забенько, ведущая:

Невозможно не заметить праздничные открытки на улицах Заводского района вдоль крупных магистралей. Я заметила, что Заводской район в принципе любит всякие новинки, сюрпризы. Кому и от кого этот креативный дизайнерский подарок?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Конечно, хочется каждый Новый год чем-то удивить заводчан, чем-то удивить людей, которые посещают Минск, которые видят его красоту. Удивить чем-то необычным. Мы очень долго думали. Эта идея была одного из наших сотрудников администрации Заводского района. Очень креативная идея, она вроде и простая, ничего особенного нет, но тот эффект, которого мы достигли, говорит о том, что задумка очень креативная. Размышляя над этим, мы думали: какой же подарок каждый из нас получает на Новый год от родных, близких, от коллег? Пришли к выводу, что все-таки это праздничная открытка. Она была всегда, ей очень много лет. Они всегда разные, они всегда креативные. На самом деле, передвигаясь по Заводскому району, когда едешь на работу в не очень хорошем настроении, прочитав вот это доброе пожелание с Рождеством и с Новым годом, увидев какую-то добрую улыбку, эту добрую открытку, настроение поднимается. Ты уже совсем другим приезжаешь на работу и готов дальше свершать. Екатерина Забенько:

Как заводчане оценили новогоднее убранство района? Я знаю, что многие уже перестали ездить в центр, чтобы получить полноценную новогоднюю атмосферу праздника. Ее вполне достаточно на местных площадках.

Сергей Масляк:

Начну с того, что на территории района всего размещено 14 новогодних елей, которые размещены при помощи и при содействии предприятий и организаций, расположенных на территории района. Каждая со своей изюминкой, каждая с чем-то новым. Мы для себя уже второй год определяем на территории Заводского района ряд площадок, которые мы ежегодно дополняем чем-то необычным, чем-то креативным. Такие площадки – это «Чижовка-Арена». Центральная площадка микрорайона «Чижовка». Это улица Нестерова, Герасименко. Это площадка микрорайона «Северный». Микрорайон «Шабаны», площадка возле бассейна «Волат». Это микрорайон «Сосны». И центр района – площадь перед универмагом «Беларусь». На эти площадки мы нацеливаем наше внимание. Тот результат, который есть сегодня, особенно на площади перед универмагом «Беларусь», я думаю, что достоин восхищения. Кроме того, мы придумали еще одну креативную идею: разместить на остановочных пунктах большие новогодние наклейки с добрыми пожеланиями. Очень приятно, когда люди на приеме в своих обращениях говорят слова благодарности. Тогда понимаешь, что мы все сделали правильно. Екатерина Забенько:

Насколько я знаю, световая иллюминация также была дополнена в этом году в самых знаковых и людных местах. Сергей Масляк:

Нужно вернуться к площади перед универмагом «Беларусь», оформлением которой мы поставили яркую точку в новогоднем оформлении всего района.