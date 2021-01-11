«Хотим сделать наш район ещё ярче». Глава администрации Заводского района о новогоднем украшении города

Самый промышленный, но при этом спортивный, экологический, творческий, креативный, а главное – трудолюбивый. Заводской район сегодня в центре внимания большого города. Как и с чем отметили Новый год? Какие планы на 2021? В студии «Большого города» глава администрации Заводского района Сергей Масляк. Екатерина Забенько, ведущая:

Мы перебрались из студии на одну из главных площадок Заводского района: площадь перед универмагом «Беларусь». Сейчас узнаем, как и где проводят время заводчане. Почему именно это место? Наверное, это в целом как-то связано с подготовкой Заводского района к Новому году?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Да, вы совершенно правы. Я не случайно выбрал это место для нашего интервью, потому что в преддверии новогодних мероприятий еще в октябре 2020 года было принято решение администрации о проведении и подготовке к новогодним мероприятиям. Одним из пунктов данного решения было декоративно-световое оформление нашего района. Конечно, хочется отметить работу основной организации, которая наводила красоту не только на территории района, но и на территории всего Минска – это «Мингорсвет». Благодаря работе данной организации, ее руководства, мы сегодня видим красиво украшенные улицы нашего города. Не исключением стал и Заводской район. Но отдельно хотелось бы отметить предприятия и организации, которым мы предложили принять участие в декоративно-световом оформлении района. Уже в нынешнем 2021 году на старый Новый год мы подведем итоги этого конкурса, где у нас будет порядка семи номинаций. Это объекты торговли, объекты промышленности, жители частого сектора, жители нашего района, которые свободно могли принять участие в этом конкурсе. Екатерина Забенько:

В чем секрет этой площади перед универмагом «Беларусь»? Она так полюбилась жителям Заводского района.

Сергей Масляк:

Если «Чижовка-Арена» у нас является таким местом проведения культурно-массовых мероприятий Заводского района, то площадь перед универмагом «Беларусь», мне кажется, такое семейное место, где люди, проживающие недалеко или ожидающие транспорт, могут просто прогуляться пофотографироваться, поднять себе настроение. Екатерина Забенько:

Как вы сами оцениваете новогоднее оформление этой площади? Сергей Масляк:

Я считаю, что мы справились с поставленной задачей. Я очень высоко оцениваю ту работу, которая была проведена. Мне кажется, что декоративно-световое оформление этой территории стало яркой точкой в новогоднем оформлении не только нашего любимого Заводского района, но и нашего любимого Минска.

Екатерина Забенько:

Наверное, только на территории Заводского района можно увидеть огромный светящийся самосвал МАЗа, огромный светящийся трактор, но замечаем, что много световых объектов, световых скульптур появляется на территории района. За счет чего? Сергей Масляк:

У наших предприятий, организаций и жителей района уже появляется какой-то здоровый дух соперничества, тем более, что потом подводятся своеобразные итоги, лучшие награждаются заслуженными, ценными призами. Екатерина Забенько:

Обычно такое световое оформление можно увидеть где-то ближе к центру города или к крупным магистралям, а здесь фактически улицы, по которым редко кто-то проезжает, но тем не менее такая красота. Это такая тенденция?

Сергей Масляк:

Мне кажется, это не тенденция, это люди. Потому что это все происходит, в первую очередь, благодаря людям, руководителям той или иной организации, которой небезразлично происходящее, которая свою темную улицу хочет все-таки осветить, порадовать своих работников, жителей, водителей, которые проезжают мимо. Екатерина Забенько:

Продолжая тему светового оформления Заводского района, благодаря таким примерам кажется, что уже и не осталось на территории Заводского района территорий, которые бы не были как-то по-новогоднему красиво украшены.