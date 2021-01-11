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Рене Фазель в Беларуси: у нас чёткая позиция, мы не хотим смешивать спорт и политику

11 января 2021 13:35
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приезд Рене Фазеля в Минск – это возможность с глазу на глаз подробно обсудить ситуацию с чемпионатом мира по хоккею.  

Рене Фазель в Беларуси: у нас чёткая позиция, мы не хотим смешивать спорт и политику-1

Напомним, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время громче звучат политические заявления с требованием забрать у Беларуси право на проведение мирового ледового первенства.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова провести чемпионат в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого давно готова.  

Рене Фазель в Беларуси: у нас чёткая позиция, мы не хотим смешивать спорт и политику-4

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:
Мы очень рады присутствовать сегодня, чтобы обговорить эту ситуацию. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять.  

Александр Лукашенко: сумеет Международная федерация хоккея устоять против давления – мы проведём чемпионат мира (читайте здесь).

# Хоккей Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Рене Фазель # Фотофакт

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