«Дети приобщаются к духовной традиции нашего народа». 200 ребят встретились с митрополитом Вениамином

Новости Беларуси. 200 детей приняли участие во встрече с митрополитом Вениамином в Свято-Духовом Кафедральном соборе в Минске в рамках проекта «Рождественская елка – наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столицу приехали ребята из районов, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это школьники из Брестской, Гомельской, Минской и Гродненской областей. Все они, кроме отличной учебы, радуют родителей успехами в музыке, спорте и науке. Ребята получили благословение от Патриаршего Экзарха. Многие из них подготовили художественные номера. Каждый юный участник программы получил сладкий подарок из рук священнослужителей.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Данное мероприятие несет свет любви, любви к ближним нашим, к детям, к будущему нашему. Вместе с тем дети приобщаются к духовной традиции нашего народа. Посещая Кафедральный собор, они имеют возможность еще дополнительно осмыслить, подумать о Рождестве Христовом, что сделал для нас Сын Божий и Сын Человеческий.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Каждый ребенок, вне зависимости родился он в большом городе либо в маленькой деревне, сегодня имеет возможность проявить себя благодаря своим талантам, хорошо учиться. Есть эти возможности. И мы таких ребят всегда все вместе будем поддерживать. Это говорит о том, что мы единый народ.