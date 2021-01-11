«Стараемся, чтобы им было хорошо». Как подворье монастыря стало местом реабилитации для тысяч мужчин?

Новости Беларуси. Сегодня наша программа приехала на уникальное подворье Свято-Елисаветинского монастыря. Казалось бы, мы всего в 35 километрах от Минска, а здесь совершенно особая, отличная от мирской, атмосфера, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Рождество ведь принято встречать со светлыми мыслями, в спокойствии и гармонии. Обрести все это как раз здесь и помогают тем, кто попал в беду. В выпуске расскажем, чем живёт подворье, как здесь помогают начать новую жизнь и с какими помыслами встречают Рождество.

Яна Шипко, корреспондент:

Рождество – семейный праздник. Но тем, кто попадает сюда, зачастую не с кем его разделить, да и попросту некуда идти. Для них подворье, пусть и на время, становится домом. Сейчас под опекой монахинь 178 насельников. Их здесь зовут братьями.

Все начиналось 22 года назад. В деревне Лысая Гора, что в 35 километрах от Минска, монастырю выделили участок под подсобное хозяйство. Так, по сути, богом забытая деревня превратилась в развитое монастырское подворье. За это время оно стало местом реабилитации для тысяч братьев. Тех, кто оказался без крова, потерял себя в алкоголе или зависимости от наркотиков, да или просто нуждался в духовной поддержке – в помощи здесь не отказывают никому.

Валентин Ламыго, насельник мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:

Здесь раньше был пустырь, брошенное место, никому не нужное. Но так с божьей милостью получилось, что монастырь сумел организовать здесь мужское подворье. Сначала был просто домик, типа сарая. С сарая все начиналось, появилась сначала ферма, появились мастерские.

Духовный центр притяжения и самое первое место, куда приводят новичков на подворье – это храм. Валентин Ламыго:

Это самое святое место в нашем монастыре, потому что храм есть храм. Мы приходим сюда, чтобы понять, по крайней мере, зачем мы вообще существуем, зачем нас господь сюда привел. Этот храм освящен в честь чудотворной иконы «Неупиваемая чаша», которая находится в Серпухове. С самого освящения храма братья круглосуточно вот уже много лет читают псалтырь. Нести такую вахту почетно и умиротворяюще.

Валентин Ламыго:

Этот псалтырь как бы духовно помогает состояться подворью, вот человек читает один час, затем его идет менять брат, который послушается на ферме. Я считаю, что вообще это благодать. Ну как, псалтырь это есть псалтырь. Это одна из самых духовных книг после Евангелия, которыми руководствуется православие.

Перед иконой «Неупиваемая чаша» по традиции принято молиться об исцелении от пьянства, курения и других недугов.

Братьям здесь дают кров, обеспечивают едой, одеждой, лекарствами, всем необходимым. Если нужно, помогают с документами. Остаться можно хоть насовсем. Но зимой насельников особенно много. Тех, кто просто пришел переждать морозы, не осуждают. Например, алкоголь здесь строго запрещен, но если кто-то сорвался и захочет вернуться вновь, таких принимают снова и снова.

Монахиня Ермиония, старшая сестра швейной мастерской мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:

Потому что ради этого создано подворье. Сначала они сюда приходят от безысходности, а потом некоторые себя здесь находят и остаются. Кто-то побудет здесь какое-то время, пока определится, и возвращается в мир. Это уже кому как. У кого как получается, у кого какие планы.

А господь, вообще, всех сюда собирает, чтобы люди обратились к богу, потому что мы всегда думаем, что мы сами. На самом деле, господь нас ставит в такие условия, чтобы мы немножко вспомнили о нем и сказали: «господи, помилуй!» У братьев как раз такая ситуация. Люди жили в очень сложных ситуациях, им непросто в этом мире. Стараешься, чтобы им здесь было тепло. Но уже как получается. Стараемся, чтобы им было хорошо.

Матушка Ермиония – старшая на швейной мастерской. К представлениям, которые готовят братья своими силами, подход серьезный. Костюмы отшивают специально для каждого спектакля. Впрочем, без дела здесь сидеть не принято. У всех свое послушание – как у монахинь, так и у братьев.