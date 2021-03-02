«Люди должны понимать законы». Что думает Михаил Русый о белорусской молодёжи?

Вадим Щеглов, ведущий: В последнее время мне кажется, что наша молодежь смотрит и мыслит другими категориями. Прогресс не заставит молодого человека оставаться на месте, он все равно его будет двигать вперед. Человек будет сидеть в смартфоне, в iPad, смотреть на своих сверстников, которые живут где-то в более успешных государствах. Как вы считаете, этот прогресс, который сегодня есть в кругах белорусского общества, в столице, среди молодежи, не несет ли угрозу в то же время белорусской государственности? Ведь мы видим, как с помощью информационных технологий идет завладение умом молодого человека, можно перевернуть страну и обесценить все, что было создано вашим поколением руководителей.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Абсолютно с вами согласен. Это жизнь, от нее никуда не уйдешь. Но люди молодые должны понимать, но и не только молодые, а те, кто подталкивает молодежь к таким подходам, что ничего просто так не бывает. Да, это прекрасно, мы рады, что за короткое время в нашей стране удалось решить такие проблемы. Как если в наши времена кто-то мечтал о машине, это было событие, если кто-то купил машину, особенно в деревне. Все в округе восхищались, что человек приобрел. Сегодня это есть. Накормлены, напоены, обеспечены жильем, есть возможность себя реализовать. Но заложилось такое понятие потребительское, что если надо что-то делать, то мы ничего не будем делать, к нам придут большие суммы денег и прочего. Чтобы была построена дорога, чтобы нормально работала больница, чтобы был прекрасный театр, чтобы была школа и детский садик, надо, чтобы работала экономика. А у нас говорят: «Давайте призывать наши предприятия, люди, не работайте». Должны же понимать, если люди не будут работать, то педагог, медицинский работник не получат зарплату. Больной, который лежит в больнице, не получит лекарства. Не будет за что его кормить.