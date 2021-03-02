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СК: Светлана Тихановская согласилась выдать денежные средства на закупку орудий для совершения преступлений

02 марта 2021 11:21
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Новости Беларуси. Расследование по доверенным лицам Тихановской завершено. Об этом заявил официальный представитель Главного управления Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

СК: Светлана Тихановская согласилась выдать денежные средства на закупку орудий для совершения преступлений-1

По делу проходят четыре человека. В ходе следствия правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов на территории Гомеля. Детали предстоящей операции обсуждались на встрече накануне основного дня выборов, где присутствовала она сама.  

СК: Светлана Тихановская согласилась выдать денежные средства на закупку орудий для совершения преступлений-4

Наша задача будет все-таки захват исполкома.  

План такой – убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей, которые будут следить за их действиями.  

СК: Светлана Тихановская согласилась выдать денежные средства на закупку орудий для совершения преступлений-7

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:  
С ее участием обсуждались планы по организации массовых беспорядков в Гомеле и захвату зданий администрации и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав радикальные планы, Светлана Тихановская согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов и иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступлений. Для этого они искали людей среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. К материалам уголовного дела была приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым – экс-кандидату и ее доверенным лицам.  

СК: Светлана Тихановская согласилась выдать денежные средства на закупку орудий для совершения преступлений-10

Фигуранты по делу заключены под стражу. Обвиняемым инкриминируют сразу четыре статьи. Обвинительное заключение в прокуратуре, оттуда его передадут в суд. Светлана Тихановская объявлена в розыск.  

# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Кабакович # Светлана Тихановская # Фотофакт

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