СК: Светлана Тихановская согласилась выдать денежные средства на закупку орудий для совершения преступлений

Новости Беларуси. Расследование по доверенным лицам Тихановской завершено. Об этом заявил официальный представитель Главного управления Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По делу проходят четыре человека. В ходе следствия правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов на территории Гомеля. Детали предстоящей операции обсуждались на встрече накануне основного дня выборов, где присутствовала она сама.

– Наша задача будет все-таки захват исполкома. – План такой – убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей, которые будут следить за их действиями.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

С ее участием обсуждались планы по организации массовых беспорядков в Гомеле и захвату зданий администрации и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав радикальные планы, Светлана Тихановская согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов и иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступлений. Для этого они искали людей среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. К материалам уголовного дела была приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым – экс-кандидату и ее доверенным лицам.