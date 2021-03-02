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«Самая надёжная». Легендарную самоходку «Гвоздика» испытывают на прочность артиллеристы под Осиповичами

02 марта 2021 10:41
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Новости Беларуси. На Осиповичском полигоне проходит сбор с артиллерийскими подразделениями Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Самая надёжная». Легендарную самоходку «Гвоздика» испытывают на прочность артиллеристы под Осиповичами-1

В нем принимают участие расчеты самоходных установок «Гвоздика». Специалисты отрабатывают стрельбу прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций как днем, так и ночью. В прицеле 122-милиметровых гаубиц бронетехника и укрепленные сооружения неприятеля.

«Самая надёжная». Легендарную самоходку «Гвоздика» испытывают на прочность артиллеристы под Осиповичами-4

Артем Гузаревич, командир самоходной артиллерийской батареи:
Поражение неподвижных наблюдаемых целей стрельбой прямой наводкой из орудий. Каждый выезд на полигон все время в начале полигона отрабатывается данный элемент. Особенность этих сборов заключается в том, что здесь будут проходить соревнования на лучшую батарею сил немедленного реагирования, и четыре батареи Вооруженных Сил будут принимать участие. Гаубица, самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 миллиметра калибр, запас хода – 500 километров, дальность стрельбы – 15 километров, масса – около 15 тонн. Техника очень хорошая, не подводит, в своей службе уже много где служил, на разной технике, эта, по-моему, самая надежная.  

«Самая надёжная». Легендарную самоходку «Гвоздика» испытывают на прочность артиллеристы под Осиповичами-7

Ранее на полигоне прошли занятия по управлению ракетными ударами и управлению огнем артиллерии.

# Военные учения # общество # Артем Гузаревич # Фотофакт

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