«Самая надёжная». Легендарную самоходку «Гвоздика» испытывают на прочность артиллеристы под Осиповичами

В нем принимают участие расчеты самоходных установок «Гвоздика». Специалисты отрабатывают стрельбу прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций как днем, так и ночью. В прицеле 122-милиметровых гаубиц бронетехника и укрепленные сооружения неприятеля.

Артем Гузаревич, командир самоходной артиллерийской батареи:

Поражение неподвижных наблюдаемых целей стрельбой прямой наводкой из орудий. Каждый выезд на полигон все время в начале полигона отрабатывается данный элемент. Особенность этих сборов заключается в том, что здесь будут проходить соревнования на лучшую батарею сил немедленного реагирования, и четыре батареи Вооруженных Сил будут принимать участие. Гаубица, самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 миллиметра калибр, запас хода – 500 километров, дальность стрельбы – 15 километров, масса – около 15 тонн. Техника очень хорошая, не подводит, в своей службе уже много где служил, на разной технике, эта, по-моему, самая надежная.