«Родители узнали спустя много лет, хорошо шифровалась». Девушка о любви к мотоциклам

Новости Беларуси. Девушек в мире мотоциклов до сих пор некоторым представить сложно. Как же это сочетается: рок, металл, скорость и хрупкая барышня? Впрочем, в байкерскую культуру дамы уже влились и чувствуют себя там прекрасно. Кто-то остается надолго, кто-то делает мотоциклы временным увлечением. В любом случае девичьих историй в этой повести много, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. На права категории «А» Анна сдала с первого раза. Девушку не испугали ни теория, ни практика. Хотя начинающие курсанты обычно садятся за руль с опаской. Анна признается: учиться было легко и интересно. Возможно, потому что в душе изначально теплилась непреодолимая и непонятная отчасти любовь к мотоциклам. А началось все еще с детства и со старенького мотоцикла, который без дела пылился в гараже друга.

Анна Трусевич, мотолюбительница:

Все началось с шести лет со старых боевиков, потом началось открытие мотосезона Харли-Дэвидсона, закрытие. И так каждый год. Я на них смотрела долго. Как только мне исполнилось 18, поступила в институт и сдала на права. Потом, сидя в компании, мне один парень сказал, что у него стоит старенький «Harley-Davidson» 1982 года. Он достался ему от дедушки, а парень на нем не катается. Я один раз на него посмотрела, второй раз посмотрела и решила сдать на права. Все началось с того, что я в очередной раз пришла в гараж друга, сняла с мотоцикла чехол, почистила, села и поехала уже с правами на руках. Каталась долго, с 2011 года по 2018-й. Каждый раз, когда я на него садилась, был как первый раз. Сразу была паника, когда он заводился, но потом садишься и погружаешься в свои мысли, не обращаешь ни на что внимания. Дорога и мотоцикл. Забавно, но от родителей Анна свое увлечение долго скрывала. Все же мотоциклы – не самое безопасное хобби, хотя и очень увлекательное. На руку девушке играло расстояние. Но, как известно, тайное всегда становится явным. И дочь все же пришлось отдать в железные объятия байка. Эту историю Анна называет самой запоминающейся с того времени.

Анна Трусевич:

Они узнали спустя много лет. Шифроваться удавалось хорошо. Я тогда училась в Минске, каталась только в Минске, в Солигорске на нем старалась не ездить. А если и ездила, то оставляла его в гаражах у друзей, а домой возвращалась будто на маршрутке. Мама отнеслась не очень хорошо, потому что она знает, на какой скорости я в детстве каталась на велосипеде. Поэтому она меня до сих пор не поддерживает с мотоциклами. Хорошо, что с машиной поддержала. Отец отреагировал спокойно, мотоцикл так мотоцикл, машина так машина. Впрочем, не одна такая дочь на свете белом. Хотя мотоциклы стереотипно считаются мужским транспортом, девушек в байкерском сообществе хватает. Аня признается: и кататься, и общаться в компании очень комфортно. Конечно, у каждой барышни свои причины любить мотоциклы. Кому-то нравится именно рокерский стиль, кому-то скорость. А кто-то просто составляет компанию друзьям. В любом случае единомышленниц находится достаточно. И дружба остается даже спустя годы.

Анна Трусевич:

Знакомств было очень много. Все почему-то считают, что байкеры – бешеные и нездоровые люди, которые только пьют, курят и катаются на мотоциклах. Далеко не так. Они спокойные и адекватные люди, которые чаще всего готовы прийти на помощь, поддержать, провести хорошо время.

Со временем байкерского опыта Анна набралась достаточно. Мотоцикл подлатала, сменила кожу на сиденье. Но ничего глобально не меняла, чтобы сохранить атмосферу, которой прямо-таки дышал байк. На починку его старалась отдавать только в умелые руки для надежности. Признается: мотоцикл отвечал взаимностью. И времена, когда гоняла, до сих пор остались теплыми воспоминаниями. Главное, чтобы повезло с погодой, потому что в сильный дождь ехать невозможно. Но помимо интересных мест можно увидеть и интересные мотоциклы. Ведь каждому хочется, чтобы его железный конь по-настоящему рассказал историю. Кончено, до шедевров Дмитрия Кайко таким тюнингованным мотоциклам далеко, но у каждого бывшего или настоящего байкера, наверное, есть свой фаворит.