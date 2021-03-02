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«Родители узнали спустя много лет, хорошо шифровалась». Девушка о любви к мотоциклам

02 марта 2021 11:34
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Новости Беларуси. Девушек в мире мотоциклов до сих пор некоторым представить сложно. Как же это сочетается: рок, металл, скорость и хрупкая барышня? Впрочем, в байкерскую культуру дамы уже влились и чувствуют себя там прекрасно. Кто-то остается надолго, кто-то делает мотоциклы временным увлечением. В любом случае девичьих историй в этой повести много, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. 

На права категории «А» Анна сдала с первого раза. Девушку не испугали ни теория, ни практика. Хотя начинающие курсанты обычно садятся за руль с опаской. Анна признается: учиться было легко и интересно. Возможно, потому что в душе изначально теплилась непреодолимая и непонятная отчасти любовь к мотоциклам. А началось все еще с детства и со старенького мотоцикла, который без дела пылился в гараже друга.

«Родители узнали спустя много лет, хорошо шифровалась». Девушка о любви к мотоциклам-1

Анна Трусевич, мотолюбительница:
Все началось с шести лет со старых боевиков, потом началось открытие мотосезона Харли-Дэвидсона, закрытие. И так каждый год. Я на них смотрела долго. Как только мне исполнилось 18, поступила в институт и сдала на права. Потом, сидя в компании, мне один парень сказал, что у него стоит старенький «Harley-Davidson» 1982 года. Он достался ему от дедушки, а парень на нем не катается. Я один раз на него посмотрела, второй раз посмотрела и решила сдать на права. Все началось с того, что я в очередной раз пришла в гараж друга, сняла с мотоцикла чехол, почистила, села и поехала уже с правами на руках. Каталась долго, с 2011 года по 2018-й. Каждый раз, когда я на него садилась, был как первый раз. Сразу была паника, когда он заводился, но потом садишься и погружаешься в свои мысли, не обращаешь ни на что внимания. Дорога и мотоцикл.

Забавно, но от родителей Анна свое увлечение долго скрывала. Все же мотоциклы – не самое безопасное хобби, хотя и очень увлекательное. На руку девушке играло расстояние. Но, как известно, тайное всегда становится явным. И дочь все же пришлось отдать в железные объятия байка. Эту историю Анна называет самой запоминающейся с того времени.

«Родители узнали спустя много лет, хорошо шифровалась». Девушка о любви к мотоциклам-4

Анна Трусевич:
Они узнали спустя много лет. Шифроваться удавалось хорошо. Я тогда училась в Минске, каталась только в Минске, в Солигорске на нем старалась не ездить. А если и ездила, то оставляла его в гаражах у друзей, а домой возвращалась будто на маршрутке. Мама отнеслась не очень хорошо, потому что она знает, на какой скорости я в детстве каталась на велосипеде. Поэтому она меня до сих пор не поддерживает с мотоциклами. Хорошо, что с машиной поддержала. Отец отреагировал спокойно, мотоцикл так мотоцикл, машина так машина.

Впрочем, не одна такая дочь на свете белом. Хотя мотоциклы стереотипно считаются мужским транспортом, девушек в байкерском сообществе хватает. Аня признается: и кататься, и общаться в компании очень комфортно. Конечно, у каждой барышни свои причины любить мотоциклы. Кому-то нравится именно рокерский стиль, кому-то скорость. А кто-то просто составляет компанию друзьям. В любом случае единомышленниц находится достаточно. И дружба остается даже спустя годы.

«Родители узнали спустя много лет, хорошо шифровалась». Девушка о любви к мотоциклам-7

Анна Трусевич:
Знакомств было очень много. Все почему-то считают, что байкеры – бешеные и нездоровые люди, которые только пьют, курят и катаются на мотоциклах. Далеко не так. Они спокойные и адекватные люди, которые чаще всего готовы прийти на помощь, поддержать, провести хорошо время.

«Родители узнали спустя много лет, хорошо шифровалась». Девушка о любви к мотоциклам-10

Со временем байкерского опыта Анна набралась достаточно. Мотоцикл подлатала, сменила кожу на сиденье. Но ничего глобально не меняла, чтобы сохранить атмосферу, которой прямо-таки дышал байк. На починку его старалась отдавать только в умелые руки для надежности. Признается: мотоцикл отвечал взаимностью. И времена, когда гоняла, до сих пор остались теплыми воспоминаниями. Главное, чтобы повезло с погодой, потому что в сильный дождь ехать невозможно. Но помимо интересных мест можно увидеть и интересные мотоциклы. Ведь каждому хочется, чтобы его железный конь по-настоящему рассказал историю. Кончено, до шедевров Дмитрия Кайко таким тюнингованным мотоциклам далеко, но у каждого бывшего или настоящего байкера, наверное, есть свой фаворит.

«Родители узнали спустя много лет, хорошо шифровалась». Девушка о любви к мотоциклам-13

Анна Трусевич:
Был один мотоцикл. Он сейчас в Солигорске, Harley-Davidson. Не помню, какого года. Он сделан под дракона, разукрашен. Есть некоторые ребята из Жодино с татуировками из фильмов про вампиров, черепа в основном. Но я старалась не трогать, какой он есть (черный, металлический), таким он и остался.

Впрочем, чтобы истории были только хорошие и мотоциклы доставляли исключительно удовольствие, кататься на них нужно уметь не только хорошо, но и без нарушений. Все же транспорт с норовом. 

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# Мотоциклисты # общество # Анастасия Кончиц # Анна Трусевич # Фотофакт

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