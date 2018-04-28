«Люди должны чувствовать и понимать, что мы стараемся для них». Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область

Новости Беларуси. Жители Беларуси способны сделать свою страну действительно цветущим краем. Для этого нужно приложить усилия и поддерживать исполнительскую дисциплину. Об этом 28 апреля заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй день рабочей поездки Президента в Гомельскую область начался с совещания с руководством Житковичского райисполкома и местных предприятий. В центре внимания – стратегия развития этого региона страны и роль каждого руководителя.

Александр Добриян, СТВ:

Услышать правду. Совещание с руководством двух полесских районов Житковичского и Петриковского глава государства начал с самого главного. Это тот случай, когда говорить обо всём и прямо не только можно. По-другому нельзя. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вас редкий случай что бы высказать свои нарекания, сказать о недостатках, которые есть у нас в управлении страной, области, районом. Я рассчитываю на откровенный разговор, в противном случае я буду считать, что зря приехал и потерял время. Житковичи, Пинск, Столин – все эти полесские города равно удалены от областных центров и столицы. И кажется, могли бы быть обделены вниманием. Но это не так.

Александр Лукашенко:

Я часто без публичности, инкогнито приезжаю на ферму к людям, разговариваю с ними, с некоторыми руководителями. Далеко ходить не надо, здесь в Лясковичах хозяйство управление делами Президента, которые за 4 года опустили ниже плинтуса, когда передали его фактически из объединения, в которое оно входило, я имею ввиду деревообрабатывающее предприятие, заповедники и так далее. Решили, что хозяйство может само существовать, оно на хорошем счету, высоко развитое и что получилось за 4 года, я вчера убедился. Не знаю, зачем это надо было делать. Почему губернатор был в стороне от этих процессов? Хорошо, что согласились руководство Полесского заповедника принять его обратно. Там очень много надо работать. Поэтому тот же вопрос, что я задавал на совещании два дня назад. Куда смотрел помощник, который здесь работает, куда смотрел губернатор? Я уже не говорю о председателе райсисполкома.

Чудовищные факты открываются, если это действительно подтвердится, спросим жесточайшим образом и с губернатора, и с председателей Житковичского, Петриковичского райисполкомов. Может быть это практика везде. Вы уже совсем ошалели до того, что если на хозяйственные нужды, как у нас говорили, надо поросенка зарезать или быка для каких-то нужд, оказывается, у вас надо стать в очередь в Житковичах или еще где-то там. Отстоять очередь, потом взять какие-то справки и разрешения, потом завезти этого быка, зарезать там и 10% от стоимости заплатить. Сейчас там разбираются и потом по этим фактам доложат. Александр Лукашенко: «Сделай так, чтобы не было браконьерства, но чтобы людям было хорошо»

Или еще один факт в этом же хозяйстве. 120 голов бракованных коров полгода сдать не могут, продать на мясо или еще куда-то. Потому что райисполком не разрешает. Быть хозяином на своей земле. Думать и разбираться, искать и находить выходы. Требование для руководителя на местах жёсткое: быть безукоризненным. Слишком много поставлено на карту.

Александр Лукашенко:

Почему я вас, особенно губернаторов, в последнее время дергаю – если прозевают губернаторы, никто не поправит. Это мне потом надо бежать и закладывать голову. Это центральные люди в стране – губернаторы и мэр Минска. А в его команде все вы, особенно председатели райисполкомов. Смотрите, чтобы мы сами себе не создали проблем. Все оно здесь, на Полесье, на Витебщине, Могилевщине, в центре Гродненской области, Брестской. Все оно там. Люди должны чувствовать. Да мы не совершенные, что там говорить, что мы идеальные люди, нет.

Люди должны чувствовать и понимать, что мы стараемся для них что-то сделать. Городок в порядок привели – хорошо. Останавливаться только не надо, а от центра идти на окраину. Где-то в один год подсыпал дорожку, где-то заборчик поправил, еще что-то. Не надо останавливаться на этом. И требовать от человека результата. Другого не дано, чтобы не потерять страну.

Мне часто говорят, что наши дети будут жить и так далее. Я на вас смотрю, ну, ладно я, вам же еще сколько жить в этой стране. Не только детям и внукам, вам еще сколько жить. Всем нам. И работать надо так, мы не вечные, мы когда-то уйдем, чтобы в нас потом палками не бросали. Чтобы нам не пришлось ехать, ему с Гомеля куда-то бежать, а мне из страны, а вам из Житковичей. А будут бросать палками, будут «А это он такой-сякой!». У нас любят потом поюродствовать. Поэтому власть должна осуществлять свои функции как следует.





Ещё одно требование для районных властей – дать спокойно работать руководителям сельхозпредприятий, дать почувствовать им, что значит быть хозяином на земле. Пока же рачительно хозяйствовать удаётся далеко не всем. Яркий пример – ситуация с дорогостоящей сельхозтехникой. Проведённые проверки показывают, приобретённые в том числе и с государственной поддержкой тракторы и комбайны рассчитанные на десятилетия безотказной работы выходят из строя уже после пары сезонов. Ремонт сельскохозяйственной техники, для того же Житковичского района может запросто перейти из разряда убытков в статью доходов. Здесь сохранилось два предприятия, которые в ближайшее время должны освоить весь спектр ремонтных работ. К этому разговору ещё раз вернулись позже, посещая Житковичский райагросервис. Президент Беларуси требует принять жёсткие меры по борьбе с пьянством

На месте стало понятно: в Житковичах серьёзно готовы стать крупным региональным сервисным центром. Специалисты есть, нужно лишь немного времени, чтобы реализовать задуманное. Обещают справиться за год. Где, если не в ремонтных цехах, узнать в каком состоянии приходит на ремонт техника. К слову, о рачительных хозяевах.

Валерий Шруб, слесарь-моторист Житковичского райагросервиса:

Нет технического обслуживания. Приходят моторы. Два года мотору, а центрифуга полностью забитая. Никто никогда не меняет масла. Получается как залили, так и забыли. Раньше масла, фильтр всё меняли, а теперь ничего не делают. Как относятся? Как относятся. Если некому работать – садят молодёжь. А им что? Сел, завёл, отработал, а что завтра? Им как говорится… Кстати, кадровый вопрос в сельском хозяйстве может остро стать в ближайшее время в соседнем с Житковичским Петриковском районе. Строящийся там горно-обогатительный комбинат, который уже называют завтрашним днём белорусской калийной отрасли, может запросто обескровить всё сельское хозяйство района. Александр Лукашенко призвал районное руководство сработать на опережение кадрового дисбаланса. Александр Лукашенко поручил навести порядок в Петрикове, чтобы он «был не хуже, чем Житковичи»

В Гомельской области ежегодно благоустраивают два крупных населённых пункта. В 2018 году на очереди Брагин и Комарин. В 2019 Президент проинспектирует обновлённый Петриков. Новая шахтёрская столица должна соответствовать уровню строящегося производства. Александр Лукашенко:

Нужно и Петриков приводить в порядок. Мне такое замечание высказали, я думал председатель райисполкома скажет, что Петриков мало что будет иметь от этого комбината, поскольку он якобы в Солигорске зарегистрирован. Налоги туда будет платить. Это неправильно. Он должен быть зарегистрирован в Петрикове, и за счет налогов Петриков получит определенное развитие, поэтому это надо иметь в виду. Разберитесь, чтобы в мае месяце мы посмотрели, чтобы Петриков был не хуже, чем Житковичи.

Не обижать – это ещё и обеспечить достойный уровень зарплаты. В том же Житковичском райне отличный пример – Туровский молочный комбинат, в отдел кадров которого стоит очередь, приезжают устраиваться даже из столицы. Но есть резервы и в других отраслях. Например, органическое земледелие. Для этого в районе имеется золотой запас сапропелей. Это экологически чистое ископаемое удобрение может стать основой экологического земледелия, без использования химии.