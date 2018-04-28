Гендиректор «Бреставтодора» пообещал, что путепровод в Лунинецком районе будет отремонтирован в назначенный срок

Новости Беларуси. Капитальный ремонт путепровода в Лунинецком районе пошел не по плану. Инцидент произошел на 363-м километре трассы М10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты приступили к работе в начале апреля. На мосту планировали заменить верхнее дорожное полотно, расширить габариты дороги, отремонтировать пролеты и опоры.

Работы строители рассчитывали проводить поочередно с каждой стороны, чтобы не мешать движению. Однако 28 апреля во время строительства одна из конструкций оказалась повреждена и опасно накренена. Это и послужило причиной остановки движения автотранспорта.

Михаил Непочелович, генеральный директор «Бреставтодор»:

Когда вскрыли ту сторону и те трещины, когда был загружен путепровод, асфальтобетон сняли, цементно-бетонную стяжку и другие защитные слои поснимали до самых балок. Когда мост немного разгрузился, эти трещины увеличились. По проектной документации, ввод данного объекта после ремонта планировался на ноябрь месяц. Поэтому в этот срок путепровод будет отремонтирован.