Президент Беларуси прогулялся по улицам Житковичей и пообщался с местными жителями

Новости Беларуси. Второй день рабочей поездки Александра Лукашенко в Гомельскую область начался с совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После него Президент решил прогуляться по Житковичам.
Новости Беларуси. Второй день рабочей поездки Александра Лукашенко в Гомельскую область начался с совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После него Президент решил прогуляться по Житковичам.
Александр Добриян, СТВ:
Откровенный разговор продолжился и за стенами райисполкома. Президент прогулялся по весенним улицам Житковичей и пообщался с местными жителями.
Надежда Чижик, житель Житковичей:
Очень важно. Из-за моста очень важно. Чтоб чаще к нам приезжал. Больше с ним общались. И нас не забывали. Пенсию давали, чтоб достойно жили, кушали и старость нашу уважали.
«Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу и как идёт строительство этого моста». Президент – о мосте через Припять
Именно мост через Припять, посещение которого стало вчера первым пунктом в рабочей поездке Александра Лукашенко, на Полесье ключевой объект в экономике всего региона. Напомним, окончить реконструкцию этого объекта поручено к 7 ноября.