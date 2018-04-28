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Президент Беларуси прогулялся по улицам Житковичей и пообщался с местными жителями

28 апреля 2018 18:30
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Новости Беларуси. Второй день рабочей поездки Александра Лукашенко в Гомельскую область начался с совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После него Президент решил прогуляться по Житковичам.

Президент Беларуси прогулялся по улицам Житковичей и пообщался с местными жителями-1

Александр Добриян, СТВ:
Откровенный разговор продолжился и за стенами райисполкома. Президент прогулялся по весенним улицам Житковичей и пообщался с местными жителями.

Президент Беларуси прогулялся по улицам Житковичей и пообщался с местными жителями-4

Надежда Чижик, житель Житковичей:
Очень важно. Из-за моста очень важно. Чтоб чаще к нам приезжал. Больше с ним общались. И нас не забывали. Пенсию давали, чтоб достойно жили, кушали и старость нашу уважали.

«Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу и как идёт строительство этого моста». Президент – о мосте через Припять

Президент Беларуси прогулялся по улицам Житковичей и пообщался с местными жителями-7

Именно мост через Припять, посещение которого стало вчера первым пунктом в рабочей поездке Александра Лукашенко, на Полесье ключевой объект в экономике всего региона. Напомним, окончить реконструкцию этого объекта поручено к 7 ноября.

Президент Беларуси прогулялся по улицам Житковичей и пообщался с местными жителями-10

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Пенсионеры # Надежда Чижик

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