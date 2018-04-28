Президент Беларуси прогулялся по улицам Житковичей и пообщался с местными жителями

Новости Беларуси. Второй день рабочей поездки Александра Лукашенко в Гомельскую область начался с совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После него Президент решил прогуляться по Житковичам.

Александр Добриян, СТВ:

Откровенный разговор продолжился и за стенами райисполкома. Президент прогулялся по весенним улицам Житковичей и пообщался с местными жителями.

Надежда Чижик, житель Житковичей:

Очень важно. Из-за моста очень важно. Чтоб чаще к нам приезжал. Больше с ним общались. И нас не забывали. Пенсию давали, чтоб достойно жили, кушали и старость нашу уважали. «Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу и как идёт строительство этого моста». Президент – о мосте через Припять