Александр Лукашенко поручил навести порядок в Петрикове, чтобы он «был не хуже, чем Житковичи»

Внимание уделили и строительству горно-обогатительного комбината. Первую очередь планируют запустить в декабре 2019 года, с тем чтобы потом за три года выйти на проектную мощность. Предприятие станет третьим подобным объектом в стране после Солигорска и Любани и придаст динамику развитию региона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу здесь, построив в Петрикове этот узел, приподнять в промышленном отношении. Если начнет работать этот комбинат, что такое для Петрикова, Житковичей и других? Это великое дело.

Если вы упустите жилье, вы оголите сельское хозяйство. Надо строить жилье, чтобы был и приток со стороны людей. Будет квартира – люди с удовольствием сюда придут жить. Строить надо современнейшим образом. Не надо высоток по 11 этажей. Надо спроектировать микрорайон красивый и чтобы он был увязан с нынешним Петриковом. Надо, чтобы был приток, конкуренция чтобы была со стороны. Будет жилье, люди приедут из Гомеля, Мозыря, Солигорска и Житковичей. И ты уже будешь (руководителю Петриковского райисполкома – прим. ctv.by) регулировать, выбирать и контролируй сам, чтобы не оголили сельскохозяйственное предприятие.

Президент Беларуси требует принять жёсткие меры по борьбе с пьянством