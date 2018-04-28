Александр Лукашенко поручил навести порядок в Петрикове, чтобы он «был не хуже, чем Житковичи»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил за год благоустроить и навести порядок в Петрикове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил за год благоустроить и навести порядок в Петрикове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание уделили и строительству горно-обогатительного комбината. Первую очередь планируют запустить в декабре 2019 года, с тем чтобы потом за три года выйти на проектную мощность. Предприятие станет третьим подобным объектом в стране после Солигорска и Любани и придаст динамику развитию региона.
«Люди большего заслужили от государства». Президент поручил за год благоустроить Петриков
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу здесь, построив в Петрикове этот узел, приподнять в промышленном отношении. Если начнет работать этот комбинат, что такое для Петрикова, Житковичей и других? Это великое дело.
Если вы упустите жилье, вы оголите сельское хозяйство. Надо строить жилье, чтобы был и приток со стороны людей. Будет квартира – люди с удовольствием сюда придут жить. Строить надо современнейшим образом. Не надо высоток по 11 этажей. Надо спроектировать микрорайон красивый и чтобы он был увязан с нынешним Петриковом. Надо, чтобы был приток, конкуренция чтобы была со стороны. Будет жилье, люди приедут из Гомеля, Мозыря, Солигорска и Житковичей. И ты уже будешь (руководителю Петриковского райисполкома – прим. ctv.by) регулировать, выбирать и контролируй сам, чтобы не оголили сельскохозяйственное предприятие.
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Предупредить их, чтобы только с моего разрешения брать туда людей. Это я давно дал распоряжение, я удивляюсь, что люди у вас этого не знают. Не должен человек без разрешения председателя райисполкома бросить трудовую книжку и уйти. И тот, куда он уйдет, у тебя должен спросить, я же ввел обратно характеристики. Ты не должен принять человека без характеристики с прежнего места работы. А если она никакая, то и принимать не надо. Надо порядок наводить в рабочей силе. Разберитесь, чтобы в мае месяце мы посмотрели, чтобы Петриков был не хуже, чем Житковичи.