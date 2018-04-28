Александр Лукашенко: «Сделай так, чтобы не было браконьерства, но чтобы людям было хорошо»

Новости Беларуси. Во время совещания в Житковичах, обсуждали качества руководителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё одна важная сторона руководителя: уметь слышать людей.
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И ни в коем случае не давать повода для обид. А такие поводы на Полесье, к сожалению, были. Например, ситуация когда местные жители, после ряда принятых решений, не могли ловить рыбу в Припяти, где родились и живут.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди жалуются, они живут на Припяти люди и не могут рыбину поймать. Одну утку разрешил Русый застрелить в Житковичах у себя на родине, а почему не 5? Разберитесь и не мешайте людям жить.
Мне же примеры приводят, когда милиция, прокуроры, им все можно. А увидят у нас дед старый, дословно, «я эту плотку поймаю, дам на сковороду, она поджарит, я поел». Это же люди, которые на этом выросли! Сделай так, чтобы не было браконьерства, но чтобы людям было хорошо.
Президент Беларуси прогулялся по улицам Житковичей и пообщался с местными жителями