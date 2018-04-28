Президент Беларуси требует принять жёсткие меры по борьбе с пьянством

Новости Беларуси. В ходе совещания с руководством Житковичского райисполкома Президент отметил, что требования к дисциплине на предприятиях будут значительно ужесточаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обратил внимание и на проблему пьянства. Уже после совещания глава государства прогулялся по центральной части Житковичей и тепло пообщался с местными жителями.