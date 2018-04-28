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Президент Беларуси требует принять жёсткие меры по борьбе с пьянством

28 апреля 2018 15:55
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Новости Беларуси. В ходе совещания с руководством Житковичского райисполкома Президент отметил, что требования к дисциплине на предприятиях будут значительно ужесточаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси требует принять жёсткие меры по борьбе с пьянством-1

Обратил внимание и на проблему пьянства. Уже после совещания глава государства прогулялся по центральной части Житковичей и тепло пообщался с местными жителями.

Президент Беларуси требует принять жёсткие меры по борьбе с пьянством-4

Показали Президенту райагротехсервис, где доложили о перспективах развития предприятия, создании новых рабочих мест и мерах по повышению конкурентоспособности.

# общество # Фотофакт # Трудовые отношения

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