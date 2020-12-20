Игорь Сергеенко: «Этот год показал, что мы в состоянии преодолеть любые невзгоды, что вместе мы едины»

Новости Беларуси. Впечатляющий парад белорусских тракторов 20 декабря могли наблюдать жители столицы.
Новости Беларуси. Впечатляющий парад белорусских тракторов 20 декабря могли наблюдать жители столицы.
Одновременно 260 машин с МТЗ выдвинулись в Витебскую область, где будут помогать аграриям на весенне-полевых работах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 200 тракторов Belarus отправились в хозяйства Витебской области. Технику задействуют на весенне-полевых работах
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Вот эта техника, которая ушла с разных точек на Витебщину, и те люди, которые сегодня ее получили, которые будут на ней работать во имя своей страны, во имя своей семьи, – это самый настоящий патриотизм, это конкретное проявление отношения к своему делу, к своей любимой родине.
В условиях пандемии, в условиях обострения общественно-политической ситуации этот год показал, что мы в состоянии преодолеть любые невзгоды, что вместе мы едины – единый белорусский народ.
Договор поставки предусматривает самовывоз, так что сегодня за рулем были работники хозяйств, которым техника предназначается. Они доставят технику к месту работы.