Игорь Сергеенко: «Этот год показал, что мы в состоянии преодолеть любые невзгоды, что вместе мы едины»

Одновременно 260 машин с МТЗ выдвинулись в Витебскую область, где будут помогать аграриям на весенне-полевых работах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Вот эта техника, которая ушла с разных точек на Витебщину, и те люди, которые сегодня ее получили, которые будут на ней работать во имя своей страны, во имя своей семьи, – это самый настоящий патриотизм, это конкретное проявление отношения к своему делу, к своей любимой родине.

В условиях пандемии, в условиях обострения общественно-политической ситуации этот год показал, что мы в состоянии преодолеть любые невзгоды, что вместе мы едины – единый белорусский народ.