Прямой эфир

Игорь Сергеенко: «Этот год показал, что мы в состоянии преодолеть любые невзгоды, что вместе мы едины»

20 декабря 2020 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Впечатляющий парад белорусских тракторов 20 декабря могли наблюдать жители столицы.

Игорь Сергеенко: «Этот год показал, что мы в состоянии преодолеть любые невзгоды, что вместе мы едины»-1

Одновременно 260 машин с МТЗ выдвинулись в Витебскую область, где будут помогать аграриям на весенне-полевых работах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 тракторов Belarus отправились в хозяйства Витебской области. Технику задействуют на весенне-полевых работах

Игорь Сергеенко: «Этот год показал, что мы в состоянии преодолеть любые невзгоды, что вместе мы едины»-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Вот эта техника, которая ушла с разных точек на Витебщину, и те люди, которые сегодня ее получили, которые будут на ней работать во имя своей страны, во имя своей семьи, – это самый настоящий патриотизм, это конкретное проявление отношения к своему делу, к своей любимой родине.

В условиях пандемии, в условиях обострения общественно-политической ситуации этот год показал, что мы в состоянии преодолеть любые невзгоды, что вместе мы едины – единый белорусский народ.

Игорь Сергеенко: «Этот год показал, что мы в состоянии преодолеть любые невзгоды, что вместе мы едины»-7

Договор поставки предусматривает самовывоз, так что сегодня за рулем были работники хозяйств, которым техника предназначается. Они доставят технику к месту работы.

# Сельское хозяйство # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Офицерским собранием было принято решение». СК поздравил пациентов 3-й детской больницы Минска, но не только
20 декабря 2020 11:35

«Офицерским собранием было принято решение». СК поздравил пациентов 3-й детской больницы Минска, но не только

Александр Лукашенко: органы госбезопасности – одна из основных опор государства в обеспечении независимости
20 декабря 2020 11:31

Александр Лукашенко: органы госбезопасности – одна из основных опор государства в обеспечении независимости

«Сейчас актёры не читают сценариев, а Янковский читал». Что помогло актёру стать известным?
20 декабря 2020 10:43

«Сейчас актёры не читают сценариев, а Янковский читал». Что помогло актёру стать известным?